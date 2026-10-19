Encontronazo de Luis Enrique con un periodista antes del PSG-Barça: "Uy cómo te cuesta, ¿eh?"
El técnico asturiano ha vuelto a protagonizar un momento de tensión con un reportero en la víspera de un enfrentamiento cargado de simbolismo para él, con el recuerdo de su pasado azulgrana y las críticas al conjunto parisino todavía muy presentes
Luis Enrique en estado puro. Aunque ha bajado el tono en los últimos tiempos con el peso de los títulos y las Champions consecutivas en París, el entrenador del Paris Saint-Germain ha vuelto a dejar una escena de cierta tensión en la rueda de prensa previa al partido contra el Barcelona.
El asturiano, haciendo gala de su sempiterno discurso contra los mensajes de la prensa que siempre ha calificado de oportunistas, ha retado al periodista de la Cadena SER, Santi Ovalle, a reconocer que acertó en sus predicciones sobre el estilo de juego de su equipo.
Una simple pregunta sobre el ADN Barça del PSG ha terminado convirtiéndose en un intercambio dialéctico en el que el técnico ha insistido hasta lanzar una frase que resume el momento: "¿Acerté o fallé?", le insistió. "Uy cómo te cuesta, ¿eh?", comentó ante la indefinición por parte del reportero.
No es la primera vez que Luis Enrique muestra su particular relación con los medios de comunicación en los últimos días. El preparador español ha tenido que responder a preguntas sobre su pasado azulgrana, la identidad futbolística de su actual equipo y las críticas que recibe el PSG, cuestiones ante las que ha alternado reflexiones personales, respuestas contundentes e ironía.
Luis Enrique reta a Santi Ovalle por el ADN Barça del PSG
Todo ha comenzado cuando le han preguntado por la influencia del Barcelona en el estilo de juego que ha implantado en París y por si mantiene su consideración de que el conjunto azulgrana es el equipo que más se parece al PSG actual. Luis Enrique ha aprovechado la cuestión para devolver la pelota al periodista, al que ha pedido que valorase sus anteriores declaraciones. "Primero, para contestarte, dime: ¿Tú qué piensas de la pregunta de lo que yo dije en el pasado?"
Santi Ovalle le respondió: "Hombre, dos Champions te avalan". A lo que 'Lucho' insistió: "No, no, yo no hablo de títulos, hablo de ADN Barça ¿Acerté o fallé?". El periodista optó por no entrar en el dilema: "No lo sé". Y fue entonces cuando salió el Luis Enrique más bravo y encarado. "Pues entonces yo tampoco sé que contestar...".
La conversación tuvo un nuevo intercambio de palabras cuando Ovalle le admitió que el PSG sí se parece al Barça porque tiene una bonita forma de jugar al fútbol y sí se puede decir que tiene un gran ADN Barça. Y ahí Luis Enrique ya remató: "Ah, pues dilo alto que no te oigo. ¿Acerté o fallé en mi afirmación? Es lo que quiero escuchar. Como sois tan buenos haciendo análisis, dime pues si acerté en lo que dije. Uy cómo te cuesta, ¿eh?", espetó el técnico ante la falta de una respuesta afirmativa que reconociese su acierto. "Nada, no pasa nada. Ya está, déjalo estar".
Amor incondicional por el Barça y Cataluña
Más allá del encontronazo, Luis Enrique ha vuelto a explicar los motivos por los que mantiene una vinculación especial con el Barcelona, aunque ha dejado claro que su objetivo ahora pasa por derrotar al equipo del que formó parte como futbolista y entrenador. "Soy socio, fui jugador y entrenador seis años, tengo una relación increíble con Cataluña, mi familia y mis hijos son catalanes, antes me costaba enfrentarme al Barça pero ahora me empiezo a acostumbrar. Veo siempre al Barça, es el club que tiene unos valores muy claros que yo amo, no pegan una patada, son deportivos, pero soy del PSG y me gustaría ganar mañana. Es el club en el que me he sentido más importantes y es especial enfrentarme siempre al Barça".
El asturiano ya había defendido públicamente que el conjunto azulgrana es el equipo que más se aproxima a la idea futbolística que está desarrollando en París, una comparación que ha vuelto a poner sobre la mesa en la víspera del encuentro. "El Barça es el equipo que más se parece al PSG actual. Intento disfrutar al máximo el hecho de jugar un partido contra un equipo único, un equipo que juega al fútbol un poco como nosotros y que tiene jugadores de una calidad enorme. Es un equipo deportivo, no da patadas, defiende valores que me gustan y es el equipo que más se parece al PSG actual", afirmó el preparador español.
La ironía de Luis Enrique cuando le preguntan por Lamine Yamal
Otro de los puntos destacados de su comparecencia ha estado en Lamine Yamal. El técnico ha sido cuestionado por la manera en la que pretende frenar al joven internacional español, una de las principales amenazas ofensivas del Barcelona, y ha respondido en francés con una receta que encaja con su apuesta futbolística. "Bueno, es fácil, muy fácil. La mejor manera de defender a Lamine Yamal es tener el balón todo el tiempo. Si lo tienes todo el tiempo Lamine Yamal no toca el balón y todo está calmado y tranquilo".
Con esta respuesta ha evitado entrar en detalles tácticos sobre el plan específico para frenar al extremo azulgrana, ironizando al máximo para no entrar en detalles técnicos con los medios.
Las críticas al PSG encendieron al asturiano
El encontronazo llega unos días después de otra comparecencia en la que Luis Enrique mostró su malestar con las críticas que rodean al Paris Saint-Germain. El entrenador considera que las exigencias y los cuestionamientos forman parte del ruido habitual que acompaña a un club obligado a competir por todos los títulos, aunque no ocultó su hartazgo con los argumentos que ha escuchado desde antes de su llegada.
"Antes me decían que el PSG nunca podría ganar la Champions porque el nivel de la Ligue 1 era demasiado bajo. ¿Y ahora? ¡Todo lo que hacen es quejarse, quejarse y quejarse!", respondió Luis Enrique.