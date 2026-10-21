Joao Cancelo, señalado tras el PSG-Barça: sus errores vuelven a escocer

El lateral portugués sufrió ante el conjunto de Luis Enrique, especialmente tras el cambio de banda, y quedó retratado en el cuarto gol de los franceses; vuelven a aparecer las dudas con su rendimiento defensivo en los grandes partidos

La derrota del FC Barcelona ante el Paris Saint-Germain (4-2) dejó varios señalados, pero pocos quedaron tan expuestos como Joao Cancelo. El lateral portugués vivió una noche para olvidar en el Parque de los Príncipes, donde sufrió para contener las acometidas de Désiré Doué, perdió balones peligrosos y terminó protagonizando un error grosero que permitió a Fabián Ruiz marcar a placer el cuarto gol parisino.

Su actuación reabre un debate que viene de su primera etapa en el club. Nadie cuestiona su enorme aportación ofensiva, pero no se compensa con los problemas que genera cuando le toca defender.

En París comenzó en el lateral izquierdo, donde el PSG identificó rápidamente una vía para hacer daño, y terminó desplazado a la derecha tras los cambios de Hansi Flick. El final del partido evidenció a un jugador desorientado y con dificultades para controlar su espalda. La sensación de inseguridad fue constante.

Doué convirtió su banda en una autopista

El internacional portugués sufrió desde los primeros compases. El PSG planteó una presión alta que obligó al Barça a jugar incómodo, y Cancelo fue uno de los futbolistas que más problemas tuvo para encontrar soluciones. Sus intentos de salir mediante el regate acabaron en pérdidas que comprometieron al equipo y alimentaron la presión parisina.

La tarjeta amarilla que vio en el minuto 17 fue otro síntoma de una noche torcida. La acción llegó después de verse superado y le obligó a jugar condicionado durante el resto del encuentro. Doué encontró espacio para encarar, acelerar y atacar una zona en la que el portugués nunca terminó de sentirse cómodo.

El extremo francés, que ya había castigado al Barça con sus desmarques y su capacidad para aparecer entre líneas, encontró demasiadas facilidades. Aunque el primer gol parisino llegó por el centro, el desequilibrio que generaba en la zona de Cancelo fue una constante. El lateral tampoco consiguió compensar sus problemas atrás con una aportación ofensiva determinante, más allá de un potente disparo casi sin ángulo que obligó a intervenir a Safonov.

El error de Cancelo que condenó al Barça

Su peor momento llegó en el tramo final. Flick dio entrada a Alejandro Balde para relevar a un cansado Xavi Espart, por lo que reorganizó la defensa y Cancelo pasó al lateral derecho. El cambio de banda le retrató.

En una acción que acabó con el cuarto gol del PSG, Achraf Hakimi avanzó por la derecha y encontró una vía para profundizar. Mientras la defensa azulgrana trataba de responder a la jugada, Fabián Ruiz apareció por el lado contrario. Cancelo perdió la referencia de su marca y permitió que el centrocampista español le ganara la espalda sin encontrar oposición para marcar a placer. El andaluz solo tuvo que empujar el balón a puerta vacía.

El tanto terminó de sentenciar el encuentro y dejó al portugués en el centro de las críticas. No fue únicamente una cuestión de velocidad o de superioridad del rival, el problema estuvo en la lectura de la jugada, en una ausencia total de vigilancia y en una desconexión defensiva impropia de un encuentro de este nivel.

Los fantasmas de 2024 vuelven a aparecer

La actuación recordó inevitablemente a los errores que cometió durante su anterior etapa en el Barça, en la temporada 2023/2024. Entonces, también ante el PSG y bajo las órdenes de Xavi Hernández, el luso quedó señalado en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League.

En la vuelta disputada en Montjuic, Ousmane Dembélé encontró espacio a su espalda para marcar y Cancelo cometió un penalti que contribuyó a la remontada parisina. El Barcelona pasó de tener la eliminatoria encarrilada a despedirse de Europa tras caer por 1-4, en un encuentro condicionado también por la expulsión de Ronald Araujo.

Cinco días después, el lateral volvió a sufrir ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Lucas Vázquez le ganó la partida en varias acciones, provocó un penalti, marcó atacando su espalda y participó en la jugada que terminó con el gol de Jude Bellingham para el 3-2 definitivo. Dos partidos que dejaron una huella difícil de borrar y que ahora vuelven a la memoria tras su actuación en París.

El Clásico, una nueva reválida para Cancelo

El portugués es un futbolista capaz de marcar diferencias en campo contrario. Esta temporada ya ha dejado muestras de su calidad ofensiva, con un gol ante el Racing de Santander y otro frente al Galatasaray. Flick confía en su capacidad para dar profundidad y desequilibrio, mientras el club ha apostado por él con un contrato de tres temporadas.

Pero el barcelonismo sigue acusando sus errores cuando el rival acelera, presiona y ataca los espacios, señalando sus desconexiones defensivas. El PSG explotó esa debilidad hasta dejarlo retratado. Ahora le espera el Real Madrid.