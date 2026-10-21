Forbes: Lamine, sexto mejor pagado del mundo y aún superado por dos madridistas

La estrella del Barcelona escala posiciones en el ranking mundial de ingresos del fútbol tras un año de éxitos deportivos y nuevos contratos publicitarios, aunque todavía tiene por delante a dos jugadores del Real Madrid y a otras dos leyendas que dominan las cifras económicas

Lamine Yamal continúa creciendo dentro y fuera del terreno de juego. A sus 19 años, el internacional español ya figura entre los diez futbolistas mejor pagados del planeta, según la clasificación de la prestigiosa revista Forbes para 2026, que estima sus ingresos anuales en 55 millones de dólares.

El extremo del FC Barcelona ocupa la sexta posición de una lista que vuelve a estar encabezada por Cristiano Ronaldo y Leo Messi, mientras que los madridistas Kylian Mbappé y Vinicius Júnior mantienen al Real Madrid entre los grandes protagonistas del ranking.

El salto de Lamine vuelve a ser muy significativo. Antes del Mundial ocupaba el noveno puesto y ahora ha escalado hasta el sexto, impulsado indudablemente por su rendimiento en el césped y el crecimiento de su valor comercial. Sin embargo, todavía tiene camino por recorrer para acercarse a las cifras de los dos grandes dominadores de la clasificación.

Cristiano Ronaldo y Messi siguen en otra dimensión

El portugués vuelve a liderar la lista con unos ingresos estimados de 300 millones de dólares. Cristiano Ronaldo percibe alrededor de 250 millones por su contrato con el Al Nassr saudí y otros 50 millones procedentes de patrocinios y negocios. A sus 41 años, continúa siendo una de las mayores máquinas de hacer dinero del deporte mundial.

Leo Messi ocupa la segunda posición con 145 millones de dólares. El argentino obtiene unos 70 millones por su actividad en el Inter Miami y otros 75 millones fuera del campo, gracias a sus acuerdos comerciales. Entre ambos reúnen casi la mitad de los 942 millones que, según Forbes, ingresarán los diez futbolistas de la clasificación.

Kylian Mbappé completa el podio con 100 millones de dólares. El delantero del Real Madrid alcanza por primera vez esa cifra, con 70 millones procedentes de su contrato y otros 30 millones de sus acuerdos de patrocinio. Entre estos destaca su reciente vinculación con la marca suiza de calzado On, que incluye una participación accionarial.

Haaland y Vinicius superan a Lamine Yamal

La cuarta plaza es para Erling Haaland, que alcanza los 85 millones de dólares. El delantero del Manchester City percibe 60 millones por su contrato y otros 25 millones mediante patrocinios, entre ellos los acuerdos con Nike y Revolut.

Justo por detrás aparece Vinicius Júnior, con 76 millones. El brasileño obtiene 48 millones del Real Madrid y otros 28 millones de sus patrocinadores, entre los que figuran Fanatics, Hugo Boss y Vivo. El atacante madridista se mantiene así por delante de Lamine, que todavía no ha alcanzado las cifras de los grandes referentes económicos de su generación.

El crecimiento de Lamine, no obstante, es muy notable. Forbes calcula que ingresa 35 millones de dólares por su actividad futbolística y otros 20 millones fuera del campo, lo que eleva el total hasta los 55 millones. Su triunfo en el Mundial con España y su protagonismo en el Barcelona han reforzado su atractivo para las marcas.

Además, ha cerrado nuevos acuerdos comerciales con compañías como American Eagle, Coca-Cola y McDonald's. Su sexta posición confirma que su impacto ya trasciende lo deportivo, pese a que todavía se encuentra lejos de los ingresos de Mbappé y Vinicius.

Bellingham, Mané, Kane y Salah completan el 'top 10'

El séptimo puesto corresponde a Sadio Mané, compañero de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr. El senegalés suma 54 millones de dólares, de los que 50 millones proceden de su contrato y cuatro millones de sus patrocinios. Resulta muy llamativo que su peso económico depende mucho más del fútbol que el de otras estrellas de la clasificación.

Jude Bellingham es octavo con 45 millones. El centrocampista del Real Madrid ingresa 29 millones por su contrato y otros 16 millones fuera del terreno de juego. Su presencia permite al club blanco colocar a tres jugadores entre los ocho primeros, con Mbappé, Vinicius y el propio internacional inglés.

La novena posición es para Harry Kane, que regresa al 'top 10' con unos ingresos estimados de 42 millones de dólares. El delantero del Bayern de Múnich obtiene 29 millones de su actividad futbolística y otros 13 millones de sus acuerdos comerciales.

Cierra la clasificación Mohamed Salah, con 40 millones de dólares. El egipcio, que ahora juega en el Trabzonspor turco, reparte sus ingresos a partes iguales: 20 millones procedentes de su contrato y otros 20 millones de patrocinios, con Adidas, Pepsi y Vodafone entre sus principales socios comerciales.

El fútbol mueve 942 millones entre sus diez estrellas mejor pagadas

La suma de los ingresos estimados de los diez primeros alcanza los 942 millones de dólares, ligeramente por debajo de los 945 millones del año anterior.

La salida de Karim Benzema, que había ingresado alrededor de 104 millones en la clasificación precedente, explica buena parte de la diferencia.