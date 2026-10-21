Toni Nadal, tío de Rafa: "Cuando Rafa era pequeño, no tuvo más remedio que escucharme. Tu cabeza tiene que estar preparada para obedecer"

El entrenador mallorquín desvela cómo llegó a entrenar con Rafa Nadal la disciplina que luego demostró a lo largo de su carrera en el mundo del tenis

Si por algo se ha caracterizado Rafa Nadal y ha sido reconocido como el mejor de su historia era por su cabeza. En los buenos y en los malos momentos no perdía el norte y eso le permitió ganar muchos partidos que, en otras condiciones habría perdido.

Cuando estaba mal, lejos de quejarse o de tirar el partido, se concentraba en lo que, como ha reconocido él en su reciente documental, dependía de sí mismo. Y eso le mantenía en el partido. O, al menos, si perdía es porque el contrario había sido mejor, no porque él le hubiera facilitado el triunfo.

Aunque aún le quedaban diez años de carrera por delante y algunos malos momentos que logró superar, sobre todo ello habló el que entonces era su entrenador, Toni Nadal, en una entrevista con El País en 2014. El entrenador balear señaló que esa forma de actuar y de pensar en pista era entrenable. En realidad, dijo que todo era entrenable y que a esa forma de ser le había llevado la formación que, desde pequeño, había llevado Rafa Nadal.

Aunque también reconoce que luego hay personas y que el carácter del mejor tenista español de todos los tiempos era perfecto para aprender. "Por una parte está el carácter de Rafael, que es dado a la obediencia, la disciplina y el dejarse guiar. Cuando él era pequeño, no tuvo más remedio que escucharme", indicaba sobre cómo preparó al joven Rafa para su carrera.

La diferente relación entre Toni y Rafa Nadal

"Lo mismo que hay pocos empleados que digan barbaridades a sus jefes, creo que hay pocos entrenadores que se las digan a sus jugadores. Quien te paga es quien tiene la sartén por el mango. Yo tengo la suerte de que en nuestro caso no sea así", afirmó entonces Toni.

En ese sentido, el preparador de Manacor se refirió a que desde muy joven había preparado a Rafa Nadal para ello. "Eso se trabaja desde pequeño, todo es trabajable y entrenable... pero partamos de la base de que uno tiene que tener un talento con el que ha nacido, unas virtudes mentales innatas, porque tu mente tiene que estar preparada para poder entrenar todas esas cosas. Si a un niño le enseñas el drive, también le puedes enseñar la voluntad. La voluntad se educa", afirma.

Rafa Nadal, el mejor alumno

Toni Nadal tiene claro que para que esa enseñanza germine debe caer en un campo preparado para ello. Y Rafa era el niño perfecto. "Tu cabeza tiene que estar preparada para obedecer. Preparada para que cuando te digan que no tires la raqueta, no la tires. Preparada para que cuando te dicen que si fallas no gesticules, pues no gesticules. Esto es un talento innato. Talento de saber obedecer, de tener la suficiente humildad para escuchar a las personas que te están guiando. Según cumples años, depende de la capacidad intelectual de cada uno. Con 6 años no eres muy inteligente. Con 26 tienes que serlo como para saber que el que te guía desde fuera no te intenta perjudicar, sino ayudar, apretarte para ayudarte. Hay que tener la inteligencia para entender eso, aunque no te guste lo que oyes. Y obedecer", añade.

Y, después de todo lo enseñado y de que lo tengas interiorizado y asumido, llega tu parte. Lo que puedes hacer. Y ahí, Nadal añadía todo lo demás para llegar a ser una estrella. "Su mente es una base de datos prodigiosa. Cuando juegas un torneo de póquer muchas veces el desgaste mental te puede jugar una mala pasada. Tienes que estar varias horas concentrado en tu juego y en el de tus adversarios. Rafa tiene muy bien entrenada su mente debido a la competición de alto nivel, eso hace que esté un paso por delante de muchos de sus rivales, que con el transcurso de las horas pierden la concentración y cometen errores", analizaba sobre el porqué había llegado a ser el que era y en los partidos a cinco sets era aún más difícil de batir.