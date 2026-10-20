La llamativa reflexión de Álex Correjta sobre Carlos Alcaraz y Rafa Nadal: "Es la filosofía del sufrimiento"

El ex tenista y actual comentarista de televisión, dejó claro que se decanta más por la filosofía del murciano. "Como forma de vivir el tenis me parece mucho más sano"

Álex Corretja se ha convertido desde hace varios años en uno de los comentaristas más prestigiosos del mundo del tenis. Como tal, es una de las voces más autorizadas dentro del mundo de la raqueta para realizar comparaciones como las que llevó a cabo en una reciente entrevista para El País. El ex tenista catalán comparó las dos formas de vivir el tenis que tienen Rafa Nadal, ya retirado, y Carlos Alcaraz.

Con Carlos Alcaraz desde que prácticamente empezó a despuntar, siempre ha existido una constante comparación con Rafa Nadal, sus logros y la capacidad del murciano de superar a uno de los tenistas más importantes de toda la historia. Pero entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz hay diferencias y una de ellas, según apuntó Corretja, es la forma de vivir el tenis.

Corretja compara a Carlos Alcaraz y Rafa Nadal

Álex Corretja habló de la capacidad de sufrimiento que siempre ha tenido Rafa Nadal. Esa misma capacidad le llevó a conquistar la cima del tenis pese a todos los problemas físicos que tuvo. "Nadal roza lo incomprensible. Es la filosofía del sufrimiento. Hemos crecido así: 'Venga, hay que darlo todo, un poco más'. Rafa es eso. ¿Estás cansado? ¿Tienes calor? ¿Tienes sed? Aguanta. No importa", apuntó Corretja.

Insistiendo sobre Rafa Nadal, Álex Corretja apostó por el instinto de supervivendia del de Manacor: "Es un instinto de supervivencia constante desde que eres pequeño. Para mí, una de las cosas más importantes del tenis —y te diría que de la vida— es saber borrar lo que acaba de suceder, lo bueno y lo malo, para seguir caminando".

Nadal y Alcaraz en una imagen de 2024

Sin embargo cuando Corretja habló de Carlos Alcaraz, el ahora comentarista televisivo, apuntó a la capacidad del murciano de pasárselo bien, muy diferente a la disciplina férrea que siempre tuvo Rafa Nadal: "Puede estar jugándoselo todo y pasárselo bien. Como ejemplo, Rafa es disciplina, épica, resistencia, pero como forma de vivir el tenis me parece mucho más sano lo de Alcaraz, porque el chaval se lo está pasando bien".

Disfrutar por encima del tenis: el secreto de Carlos Alcaraz que alaba Corretja

Por último, el campeón de las ATP Finals en 1998 alabó la capacidad para disfrutar del proceso de Carlos Alcaraz y de todos los tenistas de su generación. Esta forma de disfrutar del tenis es muy diferente a la que el propio Corretja tuvo o Rafa Nadal: "Alcaraz está en Roland-Garros y parece que está en Eurodisney: 'Me subo a otra atracción'. 'Sí, chaval, súbete, pásatelo bien'. Baja con una sonrisa. Nosotros éramos más de subirnos a la atracción, bajar mareados, hechos una mierda, y decir: 'no importa, me vuelvo a subir'. Esa es la forma en la que crecimos nosotros. La generación de Carlos es más sana. Hace posible decir: 'Puedo jugar al tenis sin necesidad de que esto sea un puto calvario".