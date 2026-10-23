Raúl señala al heredero de Messi y deja un recado al Real Madrid por Nico Paz: "Tiene capacidad para sostener la '10' de Argentina"

Su exhibición ante el Manchester United, con dos goles y una asistencia, ha vuelto a poner el foco sobre el talento argentino, al que Raúl González conoce bien de su etapa en el Castilla

Nico Paz sigue dando pasos de gigante en el fútbol europeo y su última exhibición ante el Manchester United en la Champions ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para el Real Madrid. El centrocampista argentino, convertido en una de las grandes figuras del Como de Cesc Fàbregas, firmó un doblete y repartió una asistencia en una noche que difícilmente olvidará. Mientras en Argentina ya lo señalan como posible heredero de Leo Messi en la albiceleste, Raúl González Blanco ha puesto en valor el talento de un futbolista al que conoce muy bien desde su etapa en la cantera madridista.

El que fuera delantero y capitán del conjunto blanco no ha dudado al valorar el potencial de Nico Paz, al que tuvo a sus órdenes en el Castilla. Sus palabras llegan en un momento en el que el Real Madrid atraviesa dificultades para encontrar regularidad en la creación de juego y muchos aficionados se preguntan cómo pudo dejar escapar a una de las perlas de su cantera sin darle más oportunidades en el primer equipo.

Raúl lo tiene claro con Nico Paz

La posibilidad de que Nico Paz herede el dorsal '10' de Messi con Argentina fue uno de los asuntos que se pusieron sobre la mesa en el postpartido de Movistar+. Santi Cañizares recordó que en el país sudamericano ya se habla del jugador del Como como el futbolista llamado a recoger el testigo del astro rosarino. Raúl, que conoce de primera mano las cualidades del centrocampista, respaldó esa posibilidad.

"Yo creo que tiene capacidad para sostenerla", afirmó el exmadridista, convencido de que el argentino cuenta con condiciones para asumir una responsabilidad de ese calibre. "Yo votaría por él, porque le conozco. Le conozco desde hace 14 años, lo tuve en el Castilla. Todo el mundo sabía que era bueno, pero no tan bueno", explicó Raúl, que recordó cómo ya destacaba durante su etapa en las categorías inferiores del Real Madrid. "Yo siempre sentí, en cada día que pude compartir con él, que era uno de los mejores y de los que iba a llamar al futuro, una de las estrellas", añadió.

La actuación ante el Manchester United sirve para entender por qué su nombre ha ganado tanta fuerza. Además, fue elegido mejor jugador del encuentro. "Ha sido una de las noches más bonitas de mi carrera. Todavía soy joven, pero nunca la olvidaré. Soñaba con llegar a jugar un partido de este tipo, y esta noche hemos ido más allá. Es una noche histórica para todos los comaschi", celebró Nico Paz en declaraciones a Sky Sport.

El Real Madrid se guarda una última bala

El canario, de origen argentino y nacido en Santa Cruz de Tenerife, llegó a disputar encuentros con el primer equipo y marcó ante el Nápoles en la Champions League 2023/24, pero no encontró continuidad y terminó poniendo rumbo al Como para tener más minutos.

Bajo la dirección de Cesc Fàbregas, su progresión ha sido constante hasta convertirse en una pieza fundamental del conjunto italiano. El Real Madrid acabó vendiéndolo al club lombardo, aunque se reservó una opción de recompra de 80 millones de euros para el próximo verano.

La cuestión es si el conjunto blanco decidirá recuperarlo. Con la necesidad de encontrar un futbolista capaz de dar pausa, creatividad y último pase al centro del campo, el rendimiento de Nico Paz alimenta la sensación de que quizá el Madrid dejó escapar una solución que tenía en casa. Raúl, al menos, ya ha dejado claro que su talento no le sorprende, aunque sí la dimensión que está alcanzando.