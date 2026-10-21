Resultados y clasificación actualizada de la fase liga de la Champions League tras la victoria del Real Madrid y el triunfo del Betis

La tercera jornada de la Champions League ha concluido con nueve partidos este miércoles, en los que el Real Madrid y el Betis han sumado tres puntos, mientras que el Manchester United ha sufrido una dura derrota ante el Como. El empate entre Bayern y Arsenal y los triunfos del Galatasaray y el Inter han dejado movimientos en la clasificación

La Champions League ha cerrado este miércoles una nueva tanda de partidos que deja movimientos importantes en la clasificación de la fase liga. Después de un martes, con derrotas del Barcelona y el Villarreal y un empate del Atlético de Madrid, la competición ha regresado con otros nueve duelos en los que han destacado los triunfos de los dos equipos españoles que jugaban hoy.

El Real Madrid ha superado al RB Leipzig por 4-1, mientras que el Real Betis ha sacado adelante un partido mucho más ajustado ante el Feyenoord (1-0). El conjunto verdiblanco ha sumado gracias a un penalti transformado por Isco Alarcón y mantiene su pleno de victorias en Europa.

La jornada también ha dejado una sorpresa en Italia, donde el Como ha derrotado por 4-1 al Manchester United. Además, el Galatasaray se ha impuesto al Lille en Francia, el Inter ha vencido al Shakhtar Donetsk y el Aston Villa ha hecho los deberes frente al Viking. En Alemania, el Bayern de Múnich y el Arsenal han repartido los puntos en un duelo complicado y de nivel.

El Real Madrid y el Betis cumplen

El Real Madrid ha firmado una victoria contundente ante el Leipzig para seguir avanzando con paso firme en la fase liga. Los blancos han marcado cuatro goles y han encajado uno, en un encuentro en el que han encontrado soluciones ofensivas para imponerse al conjunto alemán.

El conjunto madridista ha vuelto a demostrar su capacidad para castigar los errores del rival y aprovechar los espacios cuando el partido se abre. Con este resultado, el Real Madrid suma tres puntos importantes y gana confianza de cara a los próximos compromisos europeos. La contundencia de cara a portería vuelve a ser una de las mejores noticias para los blancos, que quieren asegurar cuanto antes una posición privilegiada en la tabla y acercarse al objetivo de clasificarse directamente para los octavos de final

El Betis, por su parte, ha tenido que trabajar mucho más para superar al Feyenoord. El equipo de Manuel Pellegrini ha encontrado el premio en la segunda mitad, cuando Isco ha convertido desde los once metros el penalti que ha terminado decidiendo el partido. Con este resultado, los verdiblancos suman nueve puntos de nueve posibles y se sitúan entre los equipos mejor colocados de la competición.

El resultado más llamativo de la tarde ha llegado en Como. El conjunto italiano ha derrotado por 4-1 al Manchester United, que vuelve a dejarse puntos en Europa. También ha destacado el triunfo del Galatasaray por 4-2 ante el Lille, en un partido con seis goles, mientras que el Inter ha conseguido una victoria por la mínima frente al Shakhtar. El Club Brujas ha vencido al Lens por 3-0 y el Aston Villa ha superado al Viking por 3-1. En el encuentro más atractivo de la jornada, el Bayern de Múnich y el Arsenal han empatado 2-2. Por último, el Sporting de Portugal ha caído por 2-3 ante el LASK, pese a jugar en casa.

Resultados de la jornada 3 de la Champions League

Estos son los marcadores de los encuentros de hoy miércoles 21 de Octubre

Clasificación de la Champions League tras la jornada 3

La tabla empieza a marcar diferencias entre los equipos que aspiran a terminar entre los ocho primeros, que acceden directamente a octavos de final, y aquellos que deberán pelear por una plaza en el 'play off'. La fase liga reúne a 36 clubes y cada uno disputa ocho partidos. De momento los puntos quedan así: