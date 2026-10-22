Manolo Sanchís, exfutbolista: "Valverde de lateral es una solución de emergencia que no debería ocurrir. Igual que no me gusta en el centro del campo"

Manolo Sanchís analizó la victoria del Real Madrid ante el Leipzig y puso el foco en la posición de Fede Valverde. El exmadridista considera que el uruguayo pierde potencial como lateral, reclama más libertad para Arda Güler y señala a Vinicius por su trabajo defensivo

La victoria del Real Madrid ante el Leipzig dejó buenas noticias para el conjunto blanco, pero también abrió la puerta a un debate que lleva tiempo sobrevolando al equipo: cuál es la posición en la que Fede Valverde puede ofrecer su mejor versión. El uruguayo volvió a ocupar el lateral derecho y respondió con una actuación destacada, aunque su rendimiento no ha convencido a todos cuando se trata de decidir dónde debe jugar de forma habitual.

Uno de los que tiene clara su postura es Manolo Sanchís. El exdefensa madridista analizó el encuentro durante la retransmisión de Tiempo de Juego, en la Cadena COPE, y puso sobre la mesa una cuestión que afecta directamente a la planificación de José Mourinho. Para el que fuera capitán del Real Madrid, utilizar a Valverde en el costado derecho puede resolver una necesidad puntual, pero también supone renunciar a buena parte de lo que el centrocampista aporta cuando tiene más libertad para incorporarse al ataque. "Valverde es todavía mejor 30 metros por delante. Ponerle de lateral es una solución de emergencia que no debería ocurrir. Igual que no me gusta en el centro del campo. Es perder un puntal", explicó Sanchís, que no cuestionó el momento de forma del uruguayo, sino el aprovechamiento que hace el equipo de sus cualidades.

Sanchís no quiere a Valverde anclado en el lateral

La polivalencia de Valverde se ha convertido en uno de sus grandes argumentos dentro de la plantilla madridista. Su potencia física, velocidad y capacidad para cubrir muchos metros le permiten adaptarse a diferentes posiciones. Sin embargo, esas mismas virtudes pueden quedar condicionadas cuando tiene que estar pendiente de las obligaciones defensivas propias de un lateral. Sanchís incidió precisamente en esa diferencia entre jugar en el costado derecho y hacerlo en posiciones más adelantadas. "En defensa tiene carencias porque defender de lateral no es lo mismo que la defensa del centro del campo. Ahí lo pasa mal", señaló durante su análisis del partido ante el Leipzig.

El exmadridista no pasó por alto, eso sí, el nivel que está mostrando el uruguayo. "Estoy viendo a Valverde en un estado de forma brutal", reconoció. Su reflexión apunta a otro problema: cómo encontrarle acomodo sin desaprovechar su capacidad para llegar al área, romper líneas y hacer daño con su potente golpeo.

La decisión queda ahora en manos de Mourinho, que debe encontrar el equilibrio entre las necesidades defensivas del equipo y el potencial de uno de sus futbolistas más completos. La presencia de Valverde en el lateral puede ser una alternativa útil, pero las palabras de Sanchís dejan claro que no debería convertirse en una solución permanente.

Arda Güler, otro de los señalados por Sanchís

El análisis del exjugador madridista no se quedó en el centrocampista uruguayo. Sanchís también se refirió al papel de Arda Güler, al que ve con margen para ganar protagonismo si dispone de mayor libertad sobre el terreno de juego.

El turco suele partir desde la banda derecha, aunque su calidad técnica le permite encontrar espacios por dentro y participar en zonas desde las que puede marcar diferencias con el último pase. Para Sanchís, limitarlo al costado puede reducir su influencia en la creación de ocasiones. "Arda debe tener más libertad de la que tiene cuando le meten en banda derecha. En cualquier momento puede dar un pase final, que eso lo tienen muy pocos, y tiene una calidad tremenda", afirmó.

Su planteamiento deja una doble tarea para Mourinho: encontrar una ubicación que permita a Valverde explotar sus virtudes ofensivas y, al mismo tiempo, dar a Güler más margen para intervenir en la elaboración del juego. Dos cuestiones que afectan a la distribución de los futbolistas en el campo y que pueden resultar determinantes para el funcionamiento colectivo del Real Madrid.

El aviso a Vinicius tras la victoria ante el Leipzig

Sanchís también dedicó parte de su intervención a Vinicius, cuyo rendimiento continúa bajo el foco. El brasileño volvió a ser protagonista en un encuentro en el que el Real Madrid encontró soluciones ofensivas, pero el exdefensa considera que el atacante puede recuperar parte de la conexión con la afición a través de un aspecto concreto de su juego: el trabajo sin balón. "Vinicius lo tiene muy fácil: cuando haga tres repliegues se va a meter a la gente en el bolsillo. El desborde llegará poco a poco", apuntó. Una reflexión con la que puso el acento en el compromiso defensivo del extremo, más allá de su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

El exmadridista también mostró su preocupación por el gol encajado ante el Leipzig. Aunque el resultado final fue favorable a los blancos, advirtió de que conceder ese tanto pudo complicar el encuentro si el conjunto alemán hubiera encontrado continuidad en su reacción. "Me molesta el gol encajado. Es intrascendente hoy, pero podría haber metido a los alemanes en el partido. De cara al futuro es una de las cosas que hay que evitar", explicó.

Así, la victoria europea dejó varias cuestiones pendientes para Mourinho. El Real Madrid mostró pegada y recursos para resolver el encuentro, pero Sanchís puso el foco en la gestión de sus piezas: Valverde necesita una ubicación en la que pueda explotar su potencial, Güler reclama más libertad y Vinicius tiene en el trabajo defensivo una vía para recuperar sensaciones. Tres asuntos distintos que forman parte de un mismo reto: conseguir que el talento individual se traduzca en un equipo más equilibrado.