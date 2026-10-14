Bellingham se rinde a Fede Valverde y reabre el debate sobre su mejor posición en el Real Madrid

Fede Valverde volvió a brillar ante el Villarreal y recibió un elogio rotundo de Jude Bellingham: "Eres absolutamente brillante. Eres el mejor". Su actuación reabre el debate sobre su posición ideal en el Real Madrid, mientras sigue sin esconder sus preferencias sobre jugar como lateral derecho

Fede Valverde volvió a demostrar ante el Villarreal por qué es uno de los futbolistas más valiosos del Real Madrid. Su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones le convierte en una pieza fundamental, aunque existe un debate que reaparece cada vez que firma una actuación de este nivel: ¿dónde ofrece su mejor versión el centrocampista uruguayo? Jude Bellingham no tuvo dudas después de presenciar dos acciones decisivas del madridista. "Hombre, eres absolutamente brillante. Brillante en todo. Eres el mejor", le dedicó el inglés.

El elogio llega en un momento en el que la banda derecha vuelve a presentarse como una de las mejores opciones para explotar las virtudes de Valverde. Su potencia, recorrido, llegada al área y capacidad para trabajar en defensa le permiten marcar diferencias sin necesidad de monopolizar el balón. Sin embargo, el propio jugador ya dejó claro que no se siente cómodo desempeñando determinadas funciones defensivas. "No nací para jugar de lateral, no crecí tampoco aprendiendo a jugar en esa posición. No me siento cómodo", reconoció en septiembre de 2025. Una declaración que mantiene abierto el debate sobre el papel que debe desempeñar en el equipo blanco.

La banda derecha, un escenario ideal para explotar a Valverde

Valverde no es un extremo convencional. No necesita encarar constantemente a su marcador ni recibir siempre al pie para convertirse en una amenaza. Su principal virtud aparece cuando dispone de espacio para correr, rompe líneas con sus incorporaciones y aprovecha su potencia física para llegar desde atrás.

Ante el Villarreal, el uruguayo volvió a dejar muestras de ese repertorio con dos acciones que llamaron la atención de Bellingham. Una de ellas terminó en el gol de Diomande, mientras que la otra permitió dejar a Kylian Mbappé en una situación de mano a mano. Dos jugadas que reflejan su capacidad para acelerar el juego y encontrar soluciones que no siempre están al alcance de otros futbolistas. Su aportación tampoco se limita al ataque. El madridista ofrece profundidad, recorrido y equilibrio, con la capacidad de regresar para ayudar en defensa después de incorporarse al área rival. Esa versatilidad permite compensar a compañeros con un perfil más ofensivo y facilita que el equipo encuentre diferentes vías para progresar. Carlo Ancelotti ya explotó esta fórmula durante su etapa en el Real Madrid. El técnico italiano llegó a confiar en que Valverde podía alcanzar cifras goleadoras importantes desde una posición más abierta, gracias a su disparo desde media distancia y a su facilidad para aparecer en zonas de remate.

Mourinho también tiene claro qué puede aportar el uruguayo

La discusión sobre la posición de Valverde no es nueva. Su polivalencia le permite actuar en el centro del campo, como interior o en la banda derecha, e incluso ocupar el lateral cuando las circunstancias lo requieren. Sin embargo, cada movimiento implica tomar decisiones sobre el resto de las piezas de la plantilla. Si el uruguayo adelanta su posición, el entrenador debe encontrar acomodo a otros futbolistas con peso en el ataque. Si, por el contrario, juega como lateral, el equipo puede aprovechar su despliegue físico, aunque el propio jugador ha reconocido que no se trata de la demarcación en la que se siente más cómodo.

José Mourinho también se ha pronunciado sobre esta cuestión y defendió la decisión de utilizarlo en el lateral derecho ante el Villarreal. El técnico explicó que buscaba modificar el perfil de esa posición sin gastar una sustitución y encontró en Valverde una solución para responder a las necesidades del partido. "Si tienes más de un Fede lo haces jugar de lateral, en el centro del campo... Pero como solo tenemos un Fede, verle de lateral es algo muy específico", señaló Mourinho. Una reflexión que resume el dilema del Real Madrid: disponer de un futbolista capaz de rendir en diferentes demarcaciones es una ventaja, pero también obliga a decidir dónde se aprovecha mejor su talento. Mientras Bellingham se rinde a sus cualidades y sus actuaciones alimentan el debate, Valverde sigue demostrando que puede ser determinante en distintos escenarios, aunque la banda derecha vuelve a reclamar protagonismo.