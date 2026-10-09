Cañizares explica el motivo: "Bellingham y Mbappé nunca han tenido buena relación"

El exguardameta señala las diferencias entre ambos futbolistas y pone el acento en el compromiso colectivo, al tiempo que recupera una experiencia personal con Ronaldo Nazario para explicar por qué resulta tan difícil competir con jugadores que no participan en todas las facetas del juego

El ambiente en el vestuario del Real Madrid está nuevamente sometido a un clima de tensión. Las diferencias de carácter y de concepción del fútbol entre algunas de sus estrellas han alimentado las especulaciones sobre las relaciones personales dentro del equipo, con Jude Bellingham y Kylian Mbappé en el centro de muchas miradas.

Santi Cañizares, exguardameta madridista, ha analizado esta situación en los micrófonos de la Cadena COPE y ha apuntado a una cuestión que va más allá de la convivencia dentro de una plantilla: la importancia que cada futbolista concede al sacrificio y al trabajo colectivo. "Bellingham y Mbappé nunca han tenido buena relación, porque es el tipo que hace el trabajo más sucio y es una estrella", ha explicado el exfutbolista, que considera que el centrocampista inglés valora especialmente a los compañeros que se implican en todas las facetas del juego, más allá de sus estadísticas individuales.

Bellingham prefiere a Kane antes que a Mbappé

Para argumentar su teoría, Cañizares ha recordado las palabras de Bellingham sobre Harry Kane, con quien compartió vestuario en la selección inglesa. El centrocampista madridista ha destacado en otras ocasiones las virtudes del delantero del Bayern de Múnich, un perfil que encajaría mejor con su manera de entender el fútbol. "Jude, en una entrevista, dejó claro que Harry Kane podía merecerse el premio del Balón de Oro porque, además de todo, es muy trabajador", ha señalado el exguardameta, antes de profundizar en las preferencias del inglés a la hora de elegir a sus compañeros.

"Él prefiere un jugador más sacrificado, integrado y comprometido con el equipo, que un jugador que hace los mismos goles y juega a nivel individual. Son formas de ver las cosas y lo que prefieres en tu equipo", ha añadido.

Su reflexión vuelve a hacer hincapié en una de las cuestiones que más debate generan alrededor de Mbappé desde su llegada al Santiago Bernabéu ya que no se ha distinguido nunca por ser un jugador comprometido a la hora de participar en la presión y en tareas defensivas. El francés es una de las grandes referencias ofensivas del equipo, pero su manera de interpretar el juego entra a veces en conflicto con las exigencias de un fútbol cada vez más condicionado por el esfuerzo colectivo.

Cañizares recuerda su experiencia con Ronaldo Nazario

El exinternacional español también ha recurrido a una experiencia de su etapa como futbolista para ilustrar las dificultades que puede generar la presencia de una estrella con menor implicación en determinadas facetas del juego. En este caso, ha puesto como ejemplo a Ronaldo Nazario, con quien coincidió en el Real Madrid. "Me pasaba con Ronaldo Nazario, porque era un jugador que nunca quería en contra, porque me rompe la cintura... pero a favor tampoco lo quiero, porque con uno andando no le ganamos a nadie, y esa era la realidad. No le quería ni a favor ni en contra, y son cosas que pasan en el fútbol", ha relatado.

Cañizares ha insistido en que las exigencias actuales hacen todavía más complicado competir sin la implicación de todos los integrantes de una plantilla. "Además, hoy en día el fútbol es más físico y se necesita mucho más esfuerzo de los once jugadores. Por eso, jugar con uno que no corre mucho ya es complicado", ha advertido.

Mbappé, aislado en el vestuario

Según informa OKDIARIO, existe cierto desconcierto en el vestuario del Real Madrid por la actitud de Kylian Mbappé, cuya relación con buena parte de sus compañeros se limita al ámbito profesional.

"Va a su bola", aseguran desde el club, según el citado medio. La distancia personal también se habría hecho notar durante el último parón internacional, cuando el francés, lesionado con su selección, regresó a Valdebebas más tarde que otros futbolistas y se ejercitó en solitario, pese a tener permiso del club.

El Real Madrid pide paciencia a Bellingham

La entidad madridista ha intervenido para intentar rebajar la tensión y ha pedido a Jude Bellingham que dé margen al club para reconducir la situación. El inglés ha aceptado esta tregua después de haber llegado al límite la pasada temporada por determinadas actitudes de Mbappé y Vinicius.

La relación entre el francés y el brasileño tampoco iría mucho más allá de lo profesional, pese a la imagen de cercanía que proyectan públicamente. El Real Madrid buscaría mejorar la convivencia entre sus principales estrellas para evitar que las diferencias personales afecten al funcionamiento del equipo.