Mourinho se aferra a Valverde como lateral y deja en evidencia a Florentino con dos fichajes

Las incorporaciones de Trent Alexander-Arnold y Denzel Dumfries en los últimos veranos no terminan de resolver los problemas en la banda diestra; el uruguayo vuelve a demostrar que puede ofrecer una solución que el club siempre se ha empeñado en buscar en el mercado

José Mourinho ha encontrado en Fede Valverde una solución para el lateral derecho que, a tenor de su rendimiento, invita a preguntarse si el club blanco necesitaba realmente invertir tanto dinero en reforzar esa posición. Dos veranos consecutivos acudiendo al mercado, dos incorporaciones de primer nivel y, finalmente, el uruguayo es quien ocupa esta demarcación, que no es su favorita por cierto, pero en la que vuelve a ofrecer un rendimiento más que notable.

La situación saca los colores a la planificación deportiva de Florentino Pérez. No tanto por la calidad de los futbolistas que han llegado sino por la necesidad de incorporarlos y el encaje que están teniendo en el equipo. Si Mourinho termina apostando de forma continuada por Valverde en el carril derecho, el Real Madrid tendrá tres laterales para una sola posición y con una inversión considerable sin el protagonismo esperado de los fichajes.

Valverde vuelve a dar la razón a Mourinho

El técnico portugués ya había probado esta variante durante el encuentro ante el Villarreal, cuando retrasó a Valverde a la banda derecha y desplazó a Arda Güler al centro del campo. El movimiento mejoró al equipo y permitió al uruguayo explotar su potencia física, su recorrido y su capacidad para incorporarse al ataque. La victoria contra el Sevilla reforzó esa impresión.

Con Valverde en el lateral, Mourinho consigue además la gran ventaja de liberar un puesto en la medular para Güler, que puede participar más en la construcción del juego junto a Tchouameni y Bellingham. El turco es el jugador de moda, se ha ganado la titularidad absoluta y gana protagonismo en una zona en la que puede aprovechar su visión y su precisión en el pase, mientras el uruguayo aporta profundidad desde la banda.

Es una fórmula que parece encajar mejor con las necesidades actuales del equipo. Y también una solución que devuelve al primer plano un debate que ya acompañó a Carlo Ancelotti y Xabi Alonso. Ambos entrenadores, además de Mourinho, coincidieron en que el mejor aprovechamiento de Valverde pasa por alejarlo del centro del campo y darle metros para correr.

El problema es que el futbolista nunca ha escondido que prefiere jugar en la medular. Mourinho tendrá que gestionar esa cuestión si quiere convertir el experimento en una apuesta estable, aunque el rendimiento reciente le ofrece argumentos para insistir.

Dos veranos fichando laterales derechos

La situación resulta llamativa por el dinero y los recursos que el Real Madrid ha destinado a esa posición. En 2025 llegó Trent Alexander-Arnold, procedente del Liverpool, para reforzar una demarcación condicionada por las graves lesiones de Dani Carvajal. Aunque inicialmente iba a incorporarse a coste cero, el club blanco terminó pagando alrededor de diez millones de euros para adelantar su llegada y que pudiera disputar el Mundial de Clubes.

Un año después, el Madrid volvió al mercado y fichó a Denzel Dumfries por unos 20 millones de euros, en un verano marcado por la salida de Carvajal. La idea era reforzar una posición que había generado problemas, pero ninguno de los dos ha terminado de asentarse como una solución indiscutible.

Trent dejó dudas en su primera temporada, especialmente por su rendimiento defensivo, mientras que Dumfries ha perdido peso en los planes de Mourinho. La prueba más reciente está en el partido contra el Sevilla, en el que el neerlandés no disputó ni un minuto.

Si Valverde se consolida como lateral, la pregunta resulta inevitable: ¿qué papel les queda a los dos fichajes? La competencia es necesaria en una plantilla que aspira a todos los títulos, pero acumular efectivos para una misma demarcación pierde sentido si el entrenador acaba encontrando la respuesta en un futbolista que ya estaba en casa.

La planificación de Florentino, en escrutinio

El coste de las operaciones no es el único elemento que invita a revisar la planificación. Según las cifras salariales estimadas por Capology, Trent percibe alrededor de 31,6 millones de euros brutos anuales, mientras que Dumfries estaría en torno a los 13 millones. En suma, unos 45 millones por temporada, una cantidad considerable para dos jugadores cuya presencia en el once es ahora testimonial.

¿Para qué fichar dos laterales derechos si el entrenador termina confiando en un centrocampista para ocupar esa posición? La cuestión no es si el uruguayo puede rendir como carrilero, algo que ya ha demostrado, sino si el club anticipó correctamente las necesidades del equipo y si los fichajes responden a una idea deportiva definida.

Si Mourinho mantiene esta fórmula, el Real Madrid se verá obligado a encontrar acomodo para Trent o Dumfries. De lo contrario, Florentino tendrá que justificar una inversión cuyo rendimiento está lejos de ser el esperado.