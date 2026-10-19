Laporta calienta el Clásico con un ataque frontal al proyecto del Real Madrid: "No tienen credibilidad"

El presidente azulgrana vuelve a cuestionar el proyecto de Florentino Pérez, carga contra la ataques madridistas por el 'caso Negreira' y reivindica el modelo deportivo del Barça antes de una semana decisiva para los de Hansi Flick

Joan Laporta ha aprovechado una entrevista concedida al diario francés L'Équipe para volver a la carga contra el Real Madrid. A pocos días de un nuevo Clásico, el presidente azulgrana ha cuestionado tanto la política de fichajes del eterno rival como su situación institucional, con Kylian Mbappé en el centro de su diana.

Sus declaraciones vienen a elevar la temperatura en una semana especialmente exigente para el Barcelona, que primero se medirá al Paris Saint-Germain en la Champions League y después afrontará el duelo contra el conjunto madridista. Laporta ha aprovechado la ocasión para reivindicar el modelo azulgrana, elogiar a Hansi Flick y Deco y cuestionar abiertamente la estrategia deportiva de su máximo rival.

Laporta carga contra Mbappé y el proyecto del Real Madrid

El presidente barcelonista no ha escondido sus dudas sobre la convivencia de las grandes figuras en el vestuario madridista. Para Laporta, el problema no reside en la calidad individual de los futbolistas, sino en la capacidad de construir un equipo por encima de las individualidades. "No puede funcionar tener más de un gallo en el mismo corral, eso nunca funciona. La prioridad en el fútbol es el grupo y el espíritu de equipo. Si eso no se da, el proyecto no funcionará. Han gastado cantidades enormes de dinero para fichar a numerosos jugadores por cifras muy elevadas, pero no han conseguido los resultados esperados".

Su reflexión apunta directamente a la configuración de la plantilla del Real Madrid, en la que conviven estrellas como Kylian Mbappé, Vinicius Júnior y Jude Bellingham. Laporta considera que reunir talento no basta para garantizar los títulos y contrapone esa estrategia a la que, a su juicio, ha permitido al Barcelona competir durante los últimos años.

El dirigente catalán insistió en que la cantera y la capacidad para integrar perfiles diferentes constituyen una de las principales fortalezas de su equipo. "La fuerza del Barcelona reside en que cuenta con grandes talentos, jugadores de la academia de La Masia y otros procedentes de culturas futbolísticas diferentes, y luego en el éxito de formar un equipo que combina a sus elementos con una armonía efectiva. Ellos, en cambio, prefirieron apoyarse en las habilidades individuales y en los grandes fichajes. Creo que el Real Madrid ha perdido su credibilidad tanto a nivel institucional como deportivo e intenta justificarlo todo por todos los medios, mintiendo sobre el caso Negreira, porque no gana nada desde hace dos años. Nosotros ganamos y competimos por todos los títulos".

Duras acusaciones por el 'caso Negreira'

El máximo dirigente culé fue todavía más contundente al abordar el 'caso Negreira', una de las cuestiones que ha alimentado el enfrentamiento entre ambos clubes. Laporta acusa al Real Madrid de utilizar este asunto para desviar la atención y asegura que la relación entre las entidades atraviesa un momento especialmente delicado. "Quieren desviar la atención, pero no hay nada. Ya no tienen ninguna presencia en las instituciones. Creo que han elegido el camino equivocado y están pagando el precio. Ya no hay ningún tipo de relación. Es más, puedo decir que ahora estamos enfrentados los unos a los otros. Buscan desviar la atención".

Sus palabras añaden más tensión si cabe en la previa del Clásico y vuelven a subrayar el conflicto institucional entre Barcelona y Real Madrid.

Laporta reivindica a Flick y Deco como claves del Barça

Frente a las críticas al modelo madridista, el presidente azulgrana defendió la fórmula que está aplicando el Barcelona y puso en valor la combinación de talento de la cantera, fichajes y trabajo colectivo. "Esta es una de las fortalezas del Barcelona. Tenemos grandes talentos, jugadores de La Masía, futbolistas que vienen de otras culturas futbolísticas y conseguimos formar un equipo con una armonía que funciona bien".

Laporta también atribuyó parte de ese equilibrio al trabajo del entrenador y del director deportivo. "Y eso es gracias a un gran técnico, Hansi Flick, y también a un director deportivo, Deco, que trabaja para mejorar este equipo".

Elogios a Luis Enrique, Al-Khelaïfi y Lamine Yamal

La entrevista también dejó espacio para hablar del PSG, próximo rival del Barcelona en Europa, y de la buena relación que Laporta mantiene con su presidente, Nasser Al-Khelaïfi.

Sobre el dirigente catarí, el presidente azulgrana afirmó que existe "una relación de amistad", antes de explicar cómo es su trato. "Hay un gran respeto entre nosotros. Dirige la Asociación de Clubes Europeos de una manera magnífica, y lo mismo hace con el Paris Saint-Germain, y lo felicito por ello. El Paris Saint-Germain es el actual campeón de Europa".

Laporta también elogió al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, al que definió "el mejor presidente que puede estar al frente de la UEFA".

Por último, tuvo una mención especial para Luis Enrique, al que atribuye buena parte del crecimiento del conjunto parisino. "La identidad futbolística de sus equipos tiene algo del estilo original del Barcelona. El éxito del Paris Saint-Germain llegó con Luis Enrique, y el equipo consiguió las victorias porque le dio su personalidad. Y hay que reconocerle a Nasser Al-Khelaïfi que apostó por su fichaje, al igual que Luis Campos".

Para terminar, el presidente azulgrana se rindió al talento de Lamine Yamal, al que considera uno de los grandes reclamos del fútbol actual. "Tiene unas dimensiones excepcionales. Es un jugador que sabe cómo hacer disfrutar a la afición. ¡Es un genio! Lleva dentro esa magia y esa personalidad excepcional. No se trata solo de su manera de jugar, sino también de su mentalidad. Lamine representa la diversión y la emoción, y no se puede concebir el fútbol actual sin él", finalizó.