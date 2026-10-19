Pep Guardiola se moja con la política: "Ningún Gobierno español han tenido la valentía"

"¿Por qué no voy a expresar lo que siento por el simple hecho de ser entrenador?", ha llegado a decir un Pep Guardiola que nunca se ha mordido la lengua al hablar de política. Ahora, con la anticipación de las elecciones para el 29 de noviembre, aún no se ha pronunciado al respecto

Pep Guardiola nunca ha escondido sus ideas políticas. El que fuera entrenador de Manchester City, Bayern de Múnich y FC Barcelona ha defendido públicamente sus posiciones sobre Cataluña en diversas ocasiones. El de Santpedor nunca se ha mordido la lengua cuando le han preguntado por política: ha reclamado diálogo a los dirigentes españoles y, en los últimos meses, ha vuelto a utilizar su repercusión internacional para pronunciarse sobre cuestiones sociales y conflictos internacionales.

Sus intervenciones cobran ahora especial interés, teniendo en cuenta el momento de fuerte confrontación política que existe en España. Con Pedro Sánchez al frente del Gobierno, la crisis migratoria de Ceuta y el problema de la vivienda han propiciado la anticipación de las elecciones generales, previstas para el próximo 29 de noviembre.

Aunque sus últimas declaraciones no se han dirigido específicamente al presidente del Ejecutivo español, Guardiola ya lanzó una crítica directa a Pedro Sánchez en octubre de 2019. Lo hizo tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés', en un comunicado en el que reclamó la intervención de la comunidad internacional para buscar una salida política al conflicto catalán, el cual está ahora bastante dormido, "Ni el Gobierno de Pedro Sánchez ni ningún Gobierno español han tenido la valentía de afrontar este conflicto a través del diálogo y del respeto, sino que han optado por la represión como la única respuesta", llegó a afirmar Guardiola el 14 de octubre de 2019.

El entrenador del Manchester City cerró aquella intervención con un mensaje dirigido al Estado español: "España, siéntate y habla". Una afirmación que fueron difundidas por medios como RTVE y que ahora, en el actual momento, vendrían también como anillo al dedo ante el revuelo político que envuelve al país.

Guardiola: "¿Por qué no voy a expresar lo que siento por el simple hecho de ser entrenador?"

Al margen de su postura sobre el derecho de independencia de Cataluña, Guardiola también se ha postulado recientemente sobre otras cuestiones que trascienden el fútbol. Sin ir más lejos el pasado 6 de febrero de 2026, en declaraciones a la BBC, Guardiola respondió a las críticas recibidas por sus comentarios sobre los conflictos internacionales y rechazó que su profesión deba impedirle expresar sus opiniones: "¿Por qué no voy a expresar lo que siento por el simple hecho de ser entrenador?".

Días antes, el 3 de febrero, Guardiola había aprovechado una rueda de prensa como técnico del Manchester City para hablar de las víctimas de los conflictos armados. Mencionó Palestina, Ucrania y Sudán, entre otros escenarios, y defendió que la protección de la vida humana debía estar por encima de las diferencias ideológicas.

"Desde cualquier posición en la que pueda ayudar alzando la voz para construir una sociedad mejor, lo intentaré y estaré ahí. Siempre", afirmó Guardiola, quien también cuestionó la indiferencia ante el sufrimiento de la población civil y defendió que la ayuda humanitaria no debería depender de la posición política de cada persona.

Sus palabras provocaron reacciones contrapuestas, incluidas críticas de representantes de la comunidad judía de Mánchester, que le pidieron más cautela al pronunciarse sobre asuntos internacionales.

Guardiola una voz pública que va más allá del fútbol

El entrenador ya había expresado su preocupación por la situación en Gaza en junio de 2025, durante el discurso con el que recibió un doctorado honorífico de la Universidad de Mánchester. "Es muy doloroso lo que vemos en Gaza. Me duele todo el cuerpo", dijo entonces, según la BBC.

Por ahora, no hay constancia de que Guardiola haya realizado en 2026 una crítica directa a la gestión de Pedro Sánchez en asuntos como la vivienda, la economía o la política migratoria española. Pero sus palabras de 2019 siguen siendo una referencia clara de su posición frente al Ejecutivo en una cuestión concreta: la gestión política del conflicto catalán.

Valentí Guardiola, el padre de Pep, y la educación que marcó su carácter

Más allá de sus posicionamientos políticos y de sus declaraciones públicas, Pep Guardiola sigue teniendo muy presente la educación que recibió en Santpedor. Su padre, Valentí, de 95 años y albañil de profesión, ha recordado en varias ocasiones los valores con los que crió a sus hijos y el esfuerzo que marcó su vida familiar. "Estoy muy orgulloso de mis hijos porque tienen buen corazón. Les hemos dado una buena educación y les hemos enseñado que en la vida se sale adelante con ahorro y trabajo", explicó.

Valentí también ha revelado una curiosidad sobre la intimidad familiar del técnico: "Aquí en casa siempre le llamamos José. Nada de Pep. Un día le dijo a su madre: 'Aquí en casa soy José'". Una anécdota que muestra la distancia entre el personaje público y el hijo que sigue siendo en su hogar. Su padre, además, le ha transmitido un consejo que Guardiola mantiene presente: "Sé amable con la gente todo el tiempo".