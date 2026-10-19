Cristóbal Soria explota tras el Real Madrid - Sevilla: "Somos sevillanos, pero no tontos, ya está bien"

El colaborador de 'El Chiringuito' no entiende como el árbitro no expulsó a Güler por su codazo a Peque y desvela que en el Sevilla sabían a lo que iban: "Los cuatros con los que he hablado, y yo incluido, teníamos la duda del minuto en el que se iba a producir"

El enfado y la indignación en la afición sevillista era palpable después de la derrota del Sevilla a manos del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y como era de esperar, uno de los más encendidos aficionados era Cristóbal Soria. El exdelegado nervionense y colaborador en 'El Chiringuito' entabló un tenso debate con los demás presentes en el plató por lo sucedido con el arbitraje del partido.

De hecho, Soria se atrevió a hablar de cierta premeditación por parte del estamento arbitral y que confesó que en la expedición sevillista se temían lo que podía pasar y acabó pasando ya que habló antes del partido con algunos de ellos.

"Para esto, Pedrerol, para esto, la madre que me parió. Soria, no, una cosa es que queráis que sea codazo o no pero no nos toméis por tontos, no nos toméis por tontos. Somos de Sevilla, somos sevillanos, pero no tontos. Somos sevillanos y sevillistas, pero no somos tontos. Vamos, hombre. Ya está bien, hombre", decía un exaltado Cristóbal Soria.

Además, el colaborador reveló que antes del partido ya había tenido alguna conversación con algunos jugadores del primer equipo y que se olían lo que podía suceder. "A mí me lo han dicho también. Ayer y hoy he hablado con jugadores que estaban en el campo, con jugadores que estaban en el banquillo, con gente del staff y con gente de la expedición del Sevilla FC. Los cuatros con los que he hablado, y yo incluido, teníamos la duda del minuto en el que se iba a producir. Todos teníamos la idea clara de que se iba a producir porque el clímax que se estaba generando alrededor del Real Madrid invitaba a pensar en ello. Y a las pruebas me remito", ha explicado.

Cristóbal Soria también dio su opinión sobre la polémica jugada entre Güler y Peque en el que el turco le da un codazo al sevillista sin balón y que quedó sin castigo. "Cuando se abre la imagen se ve que a Peque, en el momento del impacto, se le mueve la cara completamente. Mira como se le mueve el cuello hacia atrás, por favor, es una evidencia", señalaba Soria.

La animadversión de Soria por el Real Madrid

En estos momentos más que nunca cobran sentido las palabras con las que Cristóbal Soria explicaba su animadversión hacia el Real Madrid desde pequeño."Es que no me gusta, no me gusta (el Real Madrid)", decía Soria en una entrevista al podcast 'Los Fulanos' hace algunos meses. "A mí me contaba mi padre algunas cosas de lo que se vivía en los años cuando las televisiones eran en blanco y negro, cuando jugaba el Real Madrid. Y ahora todavía me lo dice, ¿tú has visto lo que hacen ahora, no? Con el VAR y con 50 millones de cámaras, ¿y cómo te cambian la versión de los hechos, no?", ha explicado el colaborador."Y yo le digo 'pues sí', y me dice pues imagínate lo que hacían hace 50 años cuando había dos cámaras en todo el campo o cuando no había ni cámaras y te contaban que le habían pitado un penalti al Real Madrid en el minuto 75 y que había ganado el partido 1-0 de penalti. Tú lo lees y te lo cuentan, y te lo tienes que tragar porque te lo tienes que tragar", ha añadido uno de las caras más conocidas de la noche televisiva futbolera.