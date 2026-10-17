Pau Cubarsí y Martina Riera rompen su relación: los motivos de su separación en una semana clave

El central azulgrana atraviesa días complicados en el plano personal mientras se prepara para dos compromisos de máxima exigencia ante el PSG en Champions y el Clásico contra el Real Madrid

Pau Cubarsí y su pareja, Martina Riera, han roto su relación tras un año y medio de noviazgo.Instagram | Pau Cubarsí

Pau Cubarsí atraviesa unos días delicados fuera de los terrenos de juego. El joven defensa del FC Barcelona ha puesto fin a su relación con Martina Riera después de aproximadamente un año y medio juntos.

Según informó Vanitatis, la separación se habría producido de mutuo acuerdo y sin terceras personas, aunque los motivos concretos que han llevado a la pareja a tomar esta decisión no han trascendido.

La ruptura llega en un momento especialmente exigente para el futbolista, indiscutible en el engranaje defensivo azulgrana. Con el equipo atravesando una dinámica impecable en lo deportivo y dos partidos de máxima exigencia en el horizonte, ante el PSG y el Real Madrid, Cubarsí espera que las circunstancias personales no afecten a su rendimiento sobre el césped.

Una ruptura amistosa y sin terceras personas

Las primeras señales de que algo podía haber cambiado en la relación llegaron a través de las redes sociales. Ambos dejaron de seguirse, un movimiento que ya desató las primeras especulaciones y que puso a la prensa del corazón pendiente de saber si se habría producido una posible ruptura.

Días después, el periodista Javi de Hoyos ha confirmado la noticia después de contrastarla con personas del entorno de ambos. "Pau Cubarsí y Martina Riera han roto su relación", anunció.

"Han roto de manera amistosa, no hay terceras personas", aseguró. El final del noviazgo no habría llegado tampoco acompañado por un enfrentamiento entre ambos. "Aunque hayamos visto que se han dejado de seguir en las redes sociales, lo han dejado de buenas maneras", añadió.

Por el momento, no han trascendido las razones concretas que han llevado al central y a Martina a poner fin a su relación. La información conocida apunta a una separación cordial, sin que se haya confirmado la existencia de otra persona como desencadenante.

Cubarsí, una vida personal alejada de los focos

A sus 19 años, Pau Cubarsí se ha acostumbrado a convivir con una exposición pública cada vez mayor desde su irrupción en el primer equipo del Barcelona. Sin embargo, el defensa intenta mantener su vida privada al margen del foco mediático, una discreción que también había caracterizado su relación con Martina Riera.

Nacido en Estanyol, Girona, el 22 de enero de 2007, el central llegó a La Masia en 2018 procedente del fútbol base de su entorno. Su progresión fue meteórica hasta hacerse un hueco en la élite, donde destaca por su tranquilidad con el balón, su capacidad para anticiparse y su madurez impropia de su edad.

Su familia ha sido un apoyo importante en su crecimiento. Cubarsí mantiene el vínculo con sus raíces y ha procurado llevar una vida cotidiana pese a la dimensión que ha adquirido su carrera. En el ámbito sentimental, apenas había ofrecido detalles de su noviazgo hasta que ambos comenzaron a dejarse ver juntos en algunos momentos señalados.

Ahora, mientras atraviesa unos días complicados en lo personal, el reto pasa por mantener la concentración y que la ruptura no interfiera en su rendimiento deportivo puesto que el calendario no da tregua y el Barça necesita a su central al máximo nivel para afrontar una semana clave en sus aspiraciones.