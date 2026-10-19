Militao vuelve a jugar seis meses después: ﻿"Todos sabemos el jugador que es, el estadio no lo ovaciona por nada"

Dean Huijsen se mostró feliz por el resultado al mismo tiempo que orgulloso por la vuelta de su compañero en la defensa, tras una grave lesión: "Es un buen tío y un buen jugador, nos va a aportar mucho"

Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, prefirió centrarse en el juego antes que en la polémica a la hora analizar el partido ante el Sevilla. El central admitió que han "sabido aprovechar bien el don de salir con balón" para no sufrir ante la presión del Sevilla. "Yo creo que hemos sabido aprovechar bien el don de salir con balón, y defensivamente hemos estado sólidos, no hemos regalado casi nada. Luego una pérdida que luego es gol. Jugamos bastante juntos y bien como equipo hoy", añadió, en los micrófonos de Real Madrid TV.

Destacó el talento de sus compañeros Güler, Mbappé y Diomande, autores de los goles: "Todos vemos la calidad que tienen, de calidad van sobrados. Han metido unos golazos hoy, contentos de tenerlos en el equipo".

También tuvo palabras para su compañero de zaga Éder Militao, que regresó a un terreno de juego después de seis meses de lesión: "Todos sabemos el jugador que es, el estadio no lo ovaciona por nada, obviamente. Estamos contentos, es un buen tío y un buen jugador, nos va a aportar mucho".

Terminó analizando la próxima semana: "Estamos con ganas de lo que viene. El miércoles tenemos 'Champions', vamos paso a paso, y luego tenemos el Barça. Semana importante. Si llegamos a tener nueve puntos, la media son 12 para estar en el top 8, más o menos. Si, quedando cinco partidos, tenemos 9 puntos, estamos con un pie dentro. Es muy importante para nosotros sumar".

Eder Militao, seis meses después

El defensa brasileño Eder Militao volvió a participar en un partido oficial en el encuentro del Real Madrid frente al Sevilla, después de una lesión muscular que le ha tenido apartado de los terrenos de juego desde el 21 de abril.

Militao ingresó al terreno de juego en el minuto 85, con 4-1 en el marcador, en sustitución de un Fede Valverde que había estado jugando de lateral derecho. Tanto el uruguayo como el brasileño fueron ovacionados por el Santiago Bernabéu.

El brasileño no disputaba un encuentro con el Real Madrid desde el pasado 21 de abril, ante el Alavés, en el que sufrió una lesión muscular que las pruebas posteriores confirmaron como rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda, por la que debió someterse a cirugía el 28 del mismo mes.Progresivamente, el central fue aumentando la carga de su trabajo de recuperación, hasta llegar a completar entrenamientos completos con el resto de sus compañeros a partir de finales del mes de septiembre.

Jose Mourinho había avanzado la pasada semana que no jugaría contra el Villarreal, la Roma ni el Sevilla, pero entró en la convocatoria para el partido contra el conjunto hispalense y el portugués le regaló unos minutos al final del encuentro para que regresara delante de su afición.