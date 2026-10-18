Mourinho y su alquiler en Madrid: 20.000 euros al mes

El técnico del Real Madrid escogió la misma zona de la capital para su segunda etapa en Madrid, con una casa de 1.400 metros cuadrados y piscina privada

José Mourinho conoce bien Madrid y también los rincones en los que puede encontrar la tranquilidad que necesita lejos del fútbol. Desde su regreso al Real Madrid han pasado ya varios meses y el técnico portugués ha recuperado una de las costumbres de su anterior etapa en el conjunto blanco: vivir en La Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de la capital. Allí ha encontrado de nuevo un entorno que combina privacidad, seguridad y unas instalaciones a la altura de sus exigencias.

El técnico luso ya residió en esta zona de Pozuelo de Alarcón entre 2010 y 2013, durante su primera etapa al frente del club capitalino, y ahora ha vuelto a apostar por una vivienda de características similares. Según las informaciones publicadas por la revista Semana, se trata de un chalé de unos 1.400 metros cuadrados construidos sobre una parcela que supera los 5.000 metros, cuyo alquiler ronda los 20.000 euros al mes.

Una propiedad de grandes dimensiones que permite a Mourinho compaginar su vida familiar con la tranquilidad que necesita una persona pública como él. Y es que, más allá del tamaño de la vivienda, uno de los principales atractivos de La Finca es la discreción que ofrece a quienes residen en ella.

Una mansión con grandes espacios y piscina

La casa destaca por su arquitectura contemporánea, sus habitaciones amplias y sus grandes ventanales, que favorecen una iluminación natural. La distribución permite diferenciar las zonas de convivencia, descanso y ocio, mientras que el exterior cuenta con un gran jardín y una piscina que gana protagonismo durante los meses de más calor en Madrid.

La parcela, de más de 5.000 metros cuadrados, ofrece espacio suficiente para disfrutar del aire libre sin renunciar a la intimidad. Unas características que encajan con las necesidades de una figura tan reconocible como Mourinho, acostumbrado a convivir con la atención mediática tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El precio del alquiler también refleja la exclusividad del inmueble. Las cifras publicadas sitúan la renta mensual en torno a los 20.000 euros. Durante su primera etapa en el Real Madrid, algunas informaciones apuntaron que el técnico pudo llegar a pagar 720.000 euros por el alquiler de su residencia a lo largo de tres años.

La seguridad, uno de los grandes atractivos de La Finca

Situada al oeste de Madrid, La Finca se ha convertido en una de las zonas residenciales más cotizadas entre deportistas y personalidades públicas. Sus controles de acceso y las restricciones para personas ajenas a la urbanización permiten mantener un nivel de privacidad difícil de encontrar en otras áreas de la capital.

A ello se suma su ubicación, que facilita los desplazamientos sin renunciar a un entorno alejado del bullicio del centro. Para Mourinho, regresar a esta zona supone recuperar una fórmula que ya conoce y que le permite mantener cierta distancia respecto a los focos cuando termina su jornada de trabajo.

Sin embargo, el portugués prefiere pasar la noche en Valdebebas antes de algunos partidos, siguiendo una rutina que también llevan a cabo Marc Cucurella y Carlos Espí. Una particularidad que demuestra que, incluso con una mansión de estas dimensiones a su disposición, la preparación de los encuentros sigue marcando sus hábitos.