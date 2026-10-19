La carrera fuera del tenis de Carlos Alcaraz, número 3 del ranking ATP: tres empresas a sus 23 años

El tenista murciano, además de ser uno de los mejores del circuito tenístico, cuenta con hasta tres empresas dedicadas a temas tan diversos como la formación deportiva o actividades inmobiliarias

Carlos Alcaraz no ha tenido el nivel que se esperaba de él en el último Masters 1000 disputado en Shanghái. El tenista murciano quedó eliminado en dieciseisavos de final a manos del belga Zizou Bergs. El número 3 del ranking ATP, a pesar de esta eliminación tan tempranera en el Masters 1000 de Shanghái, va recuperando poco a poco las sensaciones después de reincorporarse a la actividad hace escasas semanas a consecuencia de una lesión de muñeca que le impidió jugar durante varios meses. Carlos Alcaraz además consiguió en Tokio volver a levantar un trofeo, la mejor receta para volver a sentirse importante en el mundo del tenis.

Pero detrás del mejor tenista español del momento también hay un joven de 23 años que tiene las ideas muy claras, sensible y que apuesta por la diversificación en lo que a sus ingresos se refiere. Carlos Alcaraz sabe que la carrera de un tenista puede ser muy corta si las lesiones no le respetan o si los resultados no se dan cómo uno espera. Es por esto que el tenista murciano tiene tres empresas de diferente índole.

Carlos Alcaraz, empresario a sus 23 años y como número 3 del ranking ATP

Carlos Alcaraz, además de ser uno de los tenistas más prometedores del circuito ATP, ha sabido diversificar sus fuentes de ingresos, que no solo provienen del tenis, sino también de patrocinios con marcas tan importantes como Nike, Babolat, Rolex o BMW. Además Carlos Alcaraz, a sus 23 años, cuenta con hasta tres empresas diferentes pero el tenista murciano no es el único encargado de gestionarlas ya que detrás está una figura clave en su carrera como es la de su padre, Carlos Alcaraz Garfia.

Fue en 2023 cuando Carlos Alcaraz creó la empresa Garfia Valores SL. Dicha empresa se dedica a la adquisición y gestión de participaciones en otras entidades. Esta empresa además permite a Carlos Alcaraz la canalización de sus inversiones y administrar sus propios intereses empresariales. El propio Carlos Alcaraz es el administrador único y su padre aparece como propietario.

El padre de Carlos Alcaraz, clave en su empresas fuera del tenis

Carlos Alcaraz Garfia también participó en la creación de Garfia Valores, empresa dedicada a actividades inmobiliarias. En este caso, Garfia Valores solo cuenta con Carlos Alcaraz hijo como único administrador y se establece una relación entre dicha empresa y la anteriormente mencionada. Por último y como no podría ser de otra forma, Carlos Alcaraz también ha apostado por la formación de los campeones del futuro. Con Drop Shot Murcia SL, el tenista, que es socio y administrador único está enfocado en la formación deportiva y educativa no reglada, tanto en tenis como en otros deportes. De esta forma, Carlos Alcaraz cumple una de las máximas cuando se invierte: la diversificación.