Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras la jornada 9 con las victorias de los de arriba

La novena fecha del campeonato deja un líder que no afloja, dos perseguidores que mantienen la presión y movimientos importantes tanto en la zona continental como en la lucha por la permanencia, con varios históricos obligados a reaccionar

Cerrada la novena jornada de LaLiga, el FC Barcelona sigue intratable con pleno de victorias, aunque Atlético y Real Madrid le resisten el pulso y no terminan de perder la estela gracias a sus triunfos este fin de semana. El Betis cae a la cuarta plaza y el Sevilla a la sexta, instalándose la Real Sociedad en puestos europeos.

En la cola del pelotón, el Málaga sigue sin ganar y es colista. Le acompañarían ahora al infierno Valencia y Elche, dos equipos que todavía tienen mucho que decir este curso.

El Barça no da margen al error (2-5)

El equipo de Hansi Flick continúa su marcha impoluta en la Liga con nueve victorias en otras tantas jornadas, gracias a la goleada (2-5) que le ha infligido este sábado en La Cartuja al Betis, que compitió con fiereza hasta la expulsión del uruguayo Facundo Bernal por agredir a Lamine Yamal.

Real Madrid y Atlético resisten el ritmo por ahora

Con un gran Arda Güler en la medular, el Real Madrid encontró el rumbo después de cuatro encuentros a la deriva y al borde de desastre con la pareja Valverde-Tchouaméni y ganó 4-1 al Sevilla bajo el influjo del jugador turco, que probablemente tuvo que ser expulsado antes de que anotase el primer gol de partido. El centrocampista dio algo de sentido al fútbol del equipo de José Mourinho, con Mbappé y Diomande cercanos a su mejor versión y enchufados en el arte del gol.

El Atlético, por su parte, buscó la victoria durante los 90 minutos en Cornellá pero no fue hasta el último cuando la encontró (0-1), gracias a un espectacular disparo de Baena ante el que nada pudo hacer Fortuño, el mejor del Espanyol. El equipo de Simeone solo ha cedido una derrota y un empate este curso, por lo que es segundo y mantiene el arreón azulgrana con arrojo.

La Real Sociedad se afianza en puestos europeos

Una Real Sociedad muy superior impuso su pegada ante el Málaga y se llevó una merecida victoria de La Rosaleda (2-5), apagando cualquier intento de insurgencia local con la tranquilidad de Oyarzabal.

Los donostiarras, con una pegada demoledora y una capacidad para convertir cada partido en una montaña rusa, se afianzan en zona europea, quintos, entre los dos equipos sevillanos. Para el Málaga, en cambio, la novena jornada volvió a terminar sin victoria y con la urgencia de encontrar soluciones. El equipo de Funes es colista y aún no conoce la victoria.

Osasuna y Celta se enganchan a LaLiga

Arrasate devolvió la alegría a El Sadar con una victoria en su reestreno contra el Racing (2-0). El técnico rojillo volvía al banquillo local dos años después y lo hizo con un merecido triunfo ante un rival que se mostró sobrepasado en la primera parte e ineficaz en la segunda parte.

En Balaídos, el Celta de Vigo ganó su segundo partido de la temporada (2-1) ante el Alavés con un estelar Javi Rodríguez que desequilibró el partido y un Radu que salvó los muebles de su equipo en los minutos finales. Hugo Novoa, para el Alavés, anotó uno de los goles de la jornada.

Cuatro empates esta jornada

Deportivo y Levante (1-1), Villarreal y Elche (0-0), Valencia y Athletic (0-0) y el derbi madrileño entre Getafe y Rayo Vallecano (1-1). Todos estos encuentros terminaron en empate.

El conjunto gallego volvió a dejar escapar una victoria que tenía en la mano y prolonga su mala racha, mientras que los granotas rescataron un punto e incluso pudieron remontar en Riazor.

En La Cerámica, el Villarreal volvió a quedarse sin premio pese a su dominio inicial, mientras que los ilicitanos resistieron el asedio y acabaron creciendo hasta poner en apuros a los locales. El equipo de Iñigo Pérez solo ha ganado dos partidos de nueve disputados en lo que va de Liga y empieza a verse condenado por una falta de acierto cada vez más preocupante con el paso de las jornadas.

En Mestalla, Valencia y Athletic saldaron su duelo con unas tablas sin goles que no dejaron a nadie contento, aunque tampoco triste. Aguirre sigue sumando y Terzic no termina de encontrar continuidad para su equipo.

Y en el partido de lunes que cerró la jornada, el derbi madrileño en el Coliseum, Getafe y Rayo también igualaron. El conjunto de Bordalás salvó un punto pese a jugar en inferioridad desde el minuto 28, después de que los franjirrojos desperdiciaran numerosas ocasiones para sentenciar un encuentro que tenían encarrilado. El partido será recordado por el debuto como titular de Dani Carvajal.

Los resultados de la jornada 9 de LaLiga EA Sports

La clasificación de LaLiga EA Sports