Valencia 0-0 Athletic: empate a todo en un partido eléctrico

El Valencia y el Athletic saldan su duelo en Mestalla con un empate sin goles que no deja contento a nadie, pero tampoco triste. Aguirre sigue sumando y Terzic no termina de encontrar continuidad para su equipo

El Valencia y el Athletic se plantaban en Mestalla con unas necesidades distintas en la tabla, pero iguales en cuanto al resultado y lo demostraron. La intensidad fue el gran factor de este choque con muchas llegadas de ambos, pero el partido finalizó sin goles. Aguirre apostó por un once con defensa de cuatro y más ofensivo con Danjuma y Terzic cambió casi toda su defensa. El choque tuvo como noticia más negativa la lesión de Guruzeta, que se quedó clavado y pidió el cambio al instante.

Primer tiempo para el Athletic con escapadas valencianistas

El primer tiempo comenzó con mucha intensidad y muchos robos de ambos en el centro del campo. El Athletic pretendía dominar el juego y el Valencia atacar con la rapidez de Danjuma como gran arma. De hecho, la primera jugada de peligro estaría en las botas del neerlandés, que no pudo sacar más de un córner. A partir de ahí, ambos equipos comenzaron a llegar de manera alternativa a las áreas contrarias, pero con pocas ocasiones reales. Al Athletic se le cerraba la persiana cuando llegaba al borde del área y el Valencia tampoco conseguía finalizar bien las jugadas iniciadas por los robos de Guido Rodríguez.

En el Athletic destacaron las actuaciones de Johaneko, que creó mucho peligro desde la banda izquierda, y Robert Navarro, que tuvo incluso una acción de absoluta magia en la que volvió loco a Gayà. En el Valencia destacó Dani Raba, la gran apuesta de Aguirre, y todo el centro del campo con los robos de Guido y las escapadas de Javi Guerra en ataque. Finalmente, ninguno consiguió abrir la lata y los porteros apenas tuvieron trabajo en estos primeros cuarenta y cinco minutos.

Danjuma y Otorbi le dieron la vuelta al partido

Tras el paso por el túnel de vestuarios, el Athletic comenzó más fuerte con varias llegadas. La más clara precisó de una doble intervención de Tárrega para evitar males mayores. Pero el Valencia reaccionó con un gran Danjuma y puso en apuros a Unai Simón con un tiro que se marchó rozando el palo. Esa ocasión y el doble cambio de Aguirre con la entrada de Otorbi y Rioja despertó al conjunto che que empezó a crear mucho peligro.

Gayà tuvo la siguiente en una combinación con Danjuma. Y poco después fue Otorbi el que tuvo dos buenas ocasiones. En la primera se quedó sin ángulo tras superar a Unai Simon y en la segunda su tiro se marchó desviado tras una acción fantástica. Terzic reacciono con cambios, pero uno de ellos tendría muy mala suerte. Guruzeta apenas duró cuatro minutos en el campo y se lesionó solo tras quedarse clavado. A partir de ahí más llegadas y ocasiones de un Valencia que se encontró con un gran Unai Simon.

En el tramo final, ambos apretaron con más corazón que cabeza, pero ninguno fue capaz de llegar a la red rival. Al final, un punto para cada uno en un partido marcado por la intensidad, que acabó con varios jugadores acalambrados, y que tuvo un tiempo para cada uno. Resultado justo para ambos. Aguirre sigue sin perder, pero también sin ganar y Terzic sigue buscando esa regularidad que permita al Athletic llegar a los puestos altos.

Ficha técnica

Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Tárrega, De Haas, Gayà; Pepelu, Guido; Raba, Guerra, Danjuma; Hugo Duro

Athletic Club: Unai Simón, Rincón, Paredes, Laporte, Johaneko; Galarreta, Generabarrena; Robert Navarro, Canales, Berenguer; I. Williams

Árbitro: El colegiado Adrián Cordero Vega (colegio cántabro) fue el encargado de arbitrar el encuentro. David Gálvez en la sala VOR. Tarjeta amarilla para Raba (19'), Pepelu (87') y Tárrega (90') en el Valencia y para Laporte (38'), Generabarrena (42') y Galarreta (57')

Goles: Sin goles