Terzic, muy preocupado por Guruzeta: "Nuestros pensamientos están con él y esperamos que no sea grave, pero desgraciadamente no tiene muy buena pinta"

El preparador alemán del Athletic se mostró satisfecho por el punto obtenido pero lamentó la pérdida de Guruzeta, quien podría tener una lesión grave, aunque lo de Johaneko no parece para tanto

Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, se dio por satisfecho con el punto cosechado en Mestalla después de que cada equipo dominara una parte. "Ha sido un buen punto, pero si ves la historia de la segunda parte, al final tenemos que decir que creo que es un punto merecido para ambos equipos", ha admitido.

"Creo que este partido no merecía un ganador ni tampoco un perdedor. Ha sido el partido que esperábamos en la primera mitad y creo que controlamos realmente bien el encuentro. Ellos han sido peligrosos, por supuesto, al contragolpe y especialmente también en la segunda parte, pero creo que alrededor del minuto 30 o 35 tuvimos la sensación de que estábamos cerca de marcar y de ponernos por delante. Así que, al descanso, sentimos que estábamos más cerca de marcar y de tomar la ventaja. Pero durante la segunda parte, debido a las tarjetas amarillas y a las lesiones, tuvimos que hacer algunas sustituciones y eso cambió total y completamente el partido", explicó el alemán.

La lesión de Guruzeta

"Creo que todo el mundo vio lo que le pasó a Gorka Guruzeta. En primer lugar, nuestros pensamientos están con él y esperamos que no sea una lesión grave, pero, desgraciadamente, en estos momentos no tiene muy buena pinta. Después, Robert Navarro tampoco estaba preparado para jugar al máximo de su capacidad, Johaneko tuvo que salir y, con los cambios y las tarjetas amarillas, de repente tuvimos que terminar básicamente el partido con diez jugadores. Después hubo momentos decisivos en los contragolpes en los que defendimos bien, pero en una o dos ocasiones también tuvimos un poco de mala suerte. Y, para resumir una historia larga, al final tenemos que vivir con este punto aquí en Valencia".

Al equipo le faltó claridad en los últimos metros

"Lo primero es que tenemos que mejorar, que tenemos que generar más peligro a partir del control que tuvimos en la primera parte. Algunas veces tuvimos la sensación de que disponíamos de una oportunidad para disparar, pero entonces dábamos un paso más, dábamos un toque más y después pasábamos el balón. Para mí no supone ningún problema pasar el balón, pero ese pase tiene que ser una asistencia".

La gestión de los cambios

"Gere es un jugador que pelea todo. No queríamos tomar riesgos con su tarjeta. Galarreta también tenía amarilla y no queríamos acabar con 10. Luego llegó la lesión de Guru, y la de Johaneko tampoco estaba en los planes. Tuve que poner a Navarro de delantero, a Maroan de 10 y a Peio fuera de sitio. No estoy satisfecho del partido tras los cambios, pero no es una crítica a los jugadores que han salido, es solo por la situación que tuvimos", explica.

Preocupación por Guruzeta y Johaneko

"Johaneko sufrió una lesión defendiendo en la banda. Nos mostró que no podía continuar, pero no creemos que sea una lesión importante. Creo que se trata más de fatiga o de algún tipo de calambre. Con Gorka Guruzeta es un poco diferente. Desgraciadamente, ya ha tenido alguna experiencia con lesiones de rodilla y, en estos momentos, no tiene muy buena pinta. Pero, por favor, espero que entendáis que no es el momento adecuado para dar noticias cuando todavía no tenemos el diagnóstico completo ni el parte. Creo que necesitaremos uno o dos días para tener un diagnóstico claro al respecto".