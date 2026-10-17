Valencia - Athletic Club, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo el choque que enfrenta al Valencia y al Athletic, correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports, en el estadio de Mestalla

El Valencia llega al choque tras empatar a 2 ante el Racing de Santander en el debut de Javier Aguirre en el banquillo che. El mexicano no consiguió una victoria, pero sí dejó buenas sensaciones y hoy afrontará su segunda prueba ante un rival complicado

El Athletic sólo pudo jugar algo más de 15 minutos en Vallecas antes de suspenderse su partido por lo que lleva casi sin jugar desde antes del parón. Llega con dos partidos menos jugados y con 8 puntos en la tabla tras victorias contundentes como la que consiguió ante el Atlético de Madrid tras recuperarse de un inicio complicado con dos derrotas

El partido será arbitrado por Adrián Cordero Vega, del colegio cántabro. El colegiado no ha pitado en ninguna ocasión un partido entre dos conjuntos. En el caso del Athletic existe una curiosidad y es que nunca ha perdido con el arbitraje de Adrián Cordero en los 13 partidos que ha disputado

Luis Rioja aparece como la gran novedad en la convocatoria del Valencia. El extremo parece haber superado sus problemas y le dará una alternativa más a Aguirre para las bandas.

El Valencia y el Athletic Club se verán las caras para disputar la novena jornada de LaLiga EA Sports. El partido tendrá lugar a partir de las 21:00 horas de este sábado 17 de octubre y se disputará en el estadio de Mestalla. El conjunto local llega tras sumar un punto ante el Racing en el debut de Javier Aguirre como nuevo entrenador che. Desde la salida de Corberán, el Valencia ha mostrado mejores sensaciones ganando 4 puntos de los últimos 9 posibles y sólo cayendo derrotado ante la Real Sociedad por 3-2. Enfrente tendrá a un Athletic que lleva un inicio de temporada algo extraño, con dos partidos aplazados y unas sensaciones muy cambiantes con resultados espectaculares como la victoria por 3-0 ante el Atlético o los pinchazos inesperados contra el Sevilla o el Elche.

El Valencia busca la tercera victoria consecutiva en LaLiga

En la temporada pasada, ambos equipos se enfrentaron en tres ocasiones: las dos habituales en la competición liguera y en los cuartos de final de la Copa del Rey. En esa eliminatoria, el Athletic salió victorioso, aunque luego su camino se vería cortado en semifinales por el actual campeón y su gran rival, la Real Sociedad. Pero en los dos choque ligueros, el Valencia sumó seis puntos tras vencer en San Mamés por 0-1 y en Mestalla por 2-0. El conjunto che buscará seguir esta buena dinámica en LaLiga ante los de Terzic para poder escapar del descenso en el que lleva metido desde el inicio de la temporada. Sería la primera vez que consigue ganar tres partidos consecutivos al Athletic desde que lo hiciera en el período entre 2009 y 2011.

Luis Rioja, la ùnica posible novedad

En el capítulo de bajas, ambos entrenadores siguen con los mismos problemas que hace una semana. El Athletic sigue sin poder contar con Nico Williams, que regresó lesionado del parón internacional, ni con Oihan Sancet, que cayó días antes del choque ante el Rayo Vallecano y estará de baja, al menos, todo este mes de octubre. Djaló, que apenas cuenta, y Egiluz siguen también entre las bajas rojiblancas para este choque.

El Valencia, por su parte, sigue sin poder contar con los lesionados de larga duración como Copete, Canós y Diego López, así como Umar Sadiq y Foulquier, que todavía les queda un tiempo para estar a las órdenes de Aguirre. El mexicano apurará por intentar incluir a un Luis Rioja, con el que no pudo contar en su debut ante el Racing, para tener algo más de rotación en las bandas. Se espera la titularidad de Raba tras sus buenos minutos, con gol incluido, en Santander y un once bastante parecido al que alineó.

Un árbitro con el que el Athletic no pierde

El choque será arbitrado por Adrián Cordero Vega, del colegio cántabro. El colegiado ha pitado en bastantes ocasiones a ambos equipos, pero será su primera vez en un partido entre ambos conjuntos.

En sus balances con los dos equipos por separado, el Athletic sale ganando claramente porque en sus trece partidos no ha perdido nunca: 8 victorias y 5 empates son los resultados que ha cosechado cuando Adrián Cordero ha arbitrado sus partidos. En Valencia tampoco es mala estadística, ya que han ganado más de la mitad de los 11 partidos pitados: 6 victoria, 3 empates y 2 derrotas.