Valencia - Athletic Club: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El conjunto ché recibe al Athletic Club en Mestalla, en el estreno de Javier Aguirre ante su afición. El Valencia buscará aprovechar el factor campo para conseguir un resultado positivo frente a un rival exigente

La novena jornada de LaLiga EA Sports llega a Mestalla. Tras rescatar un punto en los Campos de Sport del Sardinero en su debut,el estadio valencianista pone a prueba el nuevo proyecto del Valencia en un encuentro exigente para el Athletic Club, que tratará de dejar atrás una semana marcada por la suspensión de su encuentro frente al Rayo la pasada jornada.

El estreno de Aguirre en Mestalla

Un Valencia, que ha sumado solo 5 puntos en liga, y se encuentra en puestos de descenso afronta una nueva prueba de fuego en su intento de cambiar la dinámica en un inicio de temporada complicado, algo que acostumbra el valencia en las últimas campañas. La llegada de “ El Vasco” al banquillo busca aportar nuevos aires a un conjunto que necesita empezar de sumar de tres en tres para alejarse de la tan temida zona baja de la clasificación.

El técnico mexicano se estrenó la pasada jornada con un empate a dos frente al Racing de Santander. Dani Raba, que había tenido escaso protagonismo en lo que llevamos de temporada, adelantó a los valencianistas. Pese al gran inicio, el Racing le dio la vuelta al marcador y el Valencia reaccionó para al menos llevarse un punto en su visita a Santander. Aguirre buscará que su equipo sea más intenso y competitivo ante un Athletic necesitado de puntos para situarse en la lucha por los puestos europeos.

El Athletic vuelve a competición tras el caos en Vallecas

El Athletic Club llega a Mestalla tras una semana atípica. El conjunto dirigido por Edin Terzic no pudo disputar su partido frente al Rayo Vallecano, suspendido en medio de las protestas de la afición local en contra de sus dirigentes. El partido se suspendió cuando se llevaban únicamente trece minutos disputados debido a lanzamientos de bolas de goma y bav iones de papel al terreno de jueo. Los rojiblancos intentarán dejar atrás este episodio y centrarse en un compromiso muy exigente en Mestalla ante un Valencia que afronta una nueva etapa en su banquillo.

En el apartado deportivo, las únicas incógnitas se encuentran en el estado físico de Nico Williams, Ohian Sancet, ambos se quedaron fuera de la convocatoria frente al Rayo por lo que son serias dudas para Mestalla.

El Valencia necesita aprovechar el factor Mestalla para empezar a remontar el vuelo y abandonar la zona de descenso. La llegada de Aguirre abre un nuevo escenario para los valencianistas, que deberán demostrar que son capaces de competir con mayor regularidad y reducir los errores que les han penalizado en este arranque liguero. Por otra parte, Terzic buscará implantar de una vez por todas su idea en un Athletic que no ha tenido un comienzo de liga deseado en los que ha sumado 8 puntos en sus seis partidos disputados hasta el momento.

¿Dónde seguir y ver en directo el Valencia - Athletic Club?

El partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports se disputará este sábado 17 de octubre, a partir de las 21:00 horas, en Mestalla.

El encuentro podrá seguirse en directo en España a través de Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Valencia: Dimitrievski, Gayá, de Haas, Diakhaby, Maffeo, Pepelu, Guido, Guerra, Otorbi, Raba y Duro

Athletic Club: Unai Simón, Yury, Laporte, Yeray, Areso, Gerenabarrena, de Galarreta, Canales, Berenguer, Navarro e Iñaki Williams.