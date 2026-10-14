"El proyecto de Terzic no se va consolidar"; el banquillo del Athletic Club, a debate

El relevo en el banquillo del Athletic Club ha tomado un nuevo nombre tras la marcha de Ernesto Valverde y en ESTADIO Deportivo debatimos sobre si el proyecto de Edin Terzic tiene mimbres para consolidarse en Bilbao

El técnico alemán Edin Terzic llegó el pasado verano con la difícil tarea de tomar el testigo de Valverde, una figura muy vinculada a la historia reciente del club rojiblanco. Terzic ha encontrado motivos para ilusionarse con esta nueva aventura, aunque de momento no lo está consiguiendo. En una reciente entrevista, el alemán destacó su satisfacción con el Athletic Club y con una filosofía que encaja con su manera de entender el fútbol, marcada por la apuesta por los jóvenes y el sentimiento de pertenencia al club.

Sobre el terreno de juego, el técnico ha comenzado a introducir cambios claros en el funcionamiento del equipo. Terzić apuesta por un fútbol intenso, con presión tras pérdida, transiciones rápidas y movilidad en ataque. Su propuesta busca que el Athletic sea capaz de recuperar el balón y llegar con velocidad al área rival, aunque el equipo todavía debe encontrar la regularidad necesaria para que ese estilo dé resultados.

Dudas en el inicio liguero

El inicio de temporada deja sensaciones ambiguas. El Athletic ha firmado algunos tramos muy competitivos, como la victoria por 3-0 ante el Atlético de Madrid, pero los dos últimos empates ligueros ante el Elche y el Alavés han frenado su dinámica. Además, el encuentro previsto ante el Rayo Vallecano, correspondiente a la última jornada, quedó suspendido, por lo que no ha servido para evaluar al equipo después del parón de selecciones.

En ESTADIO Deportivo hemos debatido sobre el proyecto de Edin Terzic. Mientras que una parte confía en la apuesta del alemán para el Athletic Club, la otra opina todo lo contrario. Una de las principales cuestiones que rodean al proyecto está en la delantera. Miguel Ángel Rodríguez considera que, sin un nueve claro, es difícil que el equipo consolide su proyecto. "Veo una falta de un 9 claro. La titularidad de Iñaki Williams como referencia ofensiva, por delante de otras alternativas como Gorka Guruzeta o Maroan Sannadi”, abre el debate sobre si el Athletic está encontrando la fórmula adecuada para aprovechar sus recursos ofensivos.

Además, también señala las diferencias entre los equipos de Valverde y Terzic: “El juego de caos que propone Edin Terzic es algo que le va a costar mantener a lo largo del año”.

Existen diferencias claras con el equipo que dejó Valverde. El Txingurri logró construir un conjunto que ofrecía un fútbol más directo y reconocible, mientras que Terzic busca un equipo más agresivo, dinámico y dispuesto a llevar los partidos a un ritmo elevado. A ello se añaden las dificultades que provocan las lesiones de futbolistas importantes como Nico Williams y Oihan Sancet, cuya ausencia condiciona las opciones del entrenador en ataque.

“Hay que dejarlo trabajar”

Por otra parte, Javier Zarzuela defiende una postura diferente y confía en que el equipo funcione con el cambio de técnico: "Terzic es un entrenador que tiene bastante bagaje en Europa. Llegó a una final de la Champions con el Borussia Dortmund".

El Athletic Club ha conseguido ocho puntos en seis partidos, aunque ha disputado dos encuentros menos que el resto de los equipos. "Hay que dejarlo trabajar", defiende Zarzuela. Los próximos meses de competición doméstica determinarán si Terzić consigue consolidar su idea en Bilbao o si, por el contrario, la irregularidad termina marcando su primera temporada. Todo el debate, al completo, en el vídeo que encabeza esta noticia.