Terzic se confiesa sobre el Athletic: Aquí puedo ser exactamente quien soy

El técnico alemán ha repasado sus primeros meses al frente del conjunto rojiblanco en una entrevista en su país, en la que ha explicado qué le convenció del proyecto bilbaíno y ha recordado la pausa que decidió tomarse tras perder la final de la Champions League con el Borussia Dortmund

La llegada de Edin Terzic al banquillo del Athletic Club de Bilbao es un cambio drástico no solo para el club rojiblanco, también para el técnico alemán, que afronta esta nueva etapa después de su paso por el Borussia Dortmund. Terzic aterrizó en el Athletic con el reto de estrenarse como primer entrenador fuera de su país y, tres meses después, no oculta su satisfacción por aceptar dicho reto y por la oportunidad que le ha brindado el conjunto rojiblanco.

El parón de selecciones le ha permitido reencontrarse con la prensa de su país. En una extensa entrevista concedida a Kicker, el alemán ha repasado sus primeros meses en Bilbao, pero también ha hablado de las razones que le llevaron a elegir un proyecto tan particular como el del Athletic.

Una filosofía que encajaba con su forma de entender el fútbol

Terzic se muestra agradecido por la confianza depositada en él por los responsables del club bilbaíno. "Considero un honor que el club me haya abierto la puerta y me haya dicho: 'Tú eres la persona adecuada'. Aquí puedo ser exactamente quien soy", reconoce. Y va un paso más allá al definir su puesto actual: "Entrenar al Athletic es uno de los mejores trabajos que se pueden tener".

Su llegada, además, comenzó a gestarse cuando Ernesto Valverde todavía ocupaba el banquillo rojiblanco. "Nos conocemos desde hace tiempo, pero no lo tratamos específicamente porque no estaba claro cuándo Ernesto dejaría el cargo. Es una leyenda de este club. Los responsables querían estar preparados para el momento en que anunciara su salida", confiesa.

La filosofía del Athletic tuvo un peso importante en su decisión. Terzic, que comenzó su trayectoria en el fútbol como ojeador en el Borussia Dortmund, valora especialmente la apuesta por la cantera y los vínculos que se generan entre los futbolistas desde edades tempranas.

"La identidad y el sentimiento de pertenencia ayudan a percibir en todas partes la energía y la importancia de este club. El estadio y la ciudad deportiva son impresionantes y todo Bilbao vive para este equipo. Hay pocos clubes donde varios jugadores jueguen juntos desde categoría sub'15 y lleguen unidos a la élite de LaLiga y a la Champions League. Eso genera algo especial. Los futbolistas son ambiciosos, trabajadores y están orgullosos de poder jugar para este club", cuenta Terzic.

En aquellas conversaciones con los dirigentes rojiblancos hubo, además, dos frases que se le quedaron grabadas: 'Sabemos quiénes somos' y 'Sabemos quiénes queremos ser'. Unas palabras que resumen la identidad que encontró en Bilbao y que encajaba con su manera de entender el fútbol.

"Cuando empecé a profundizar en el club, comprendí que encajaba perfectamente con el momento vital en el que me encontraba. Es una liga de máximo nivel, un equipo fuerte, una energía especial y una identidad única. Aquí no se trata de construir rápidamente un puzle en el mercado de fichajes. Se trata de preservar una forma de hacer las cosas y una identidad, desarrollar jóvenes jugadores y ayudarles a consolidarse en LaLiga", concluye.