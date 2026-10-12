Las fechas que se barajan para reanudar el Rayo Vallecano - Athletic y el posible beneficio para Edin Terzic

Sin huecos libres en el mes de octubre, al descartase jugar de nuevo esta misma semana, todo apunta a que los 77 minutos que restan se disputarán en el mes de noviembre a puerta cerrada

El arranque de Edin Terzic al frente del Athletic está siendo bastante accidentado, lo que está complicando la misión del técnico alemán de armar un bloque para volver a pelear en la zona noble de LaLiga. Ya son dos los encuentros menos disputados con respecto a sus rivales, lo que unido al largo parón internacional estrenado este curso hace que solo sean seis los partidos oficiales contabilizados después de más de dos meses y medio de competición, con un saldo irregular de dos victorias, dos empates y dos derrotas.

Esas dos bolas extra podrían hacer que el conjunto bilbaíno, actualmente décimo en la tabla, se colocase directamente en la zona europea, por encima de una Real Sociedad, sexta, que tiene cinco puntos más. Pero habrá que esperar para saber si los rojiblancos son capaces de sumar esos seis puntos en juego lejos de San Mamés.

Ante el Levante, el miércoles 21 de octubre

Para empezar, tras el duelo del próximo sábado en Mestalla ante el valencia, será el miércoles 21 de octubre cuando vuelva a comparecer en el Ciutat de València para enfrentarse al Levante, a las 20:00 horas, después de que el choque que ambos debían disputar el pasado 16 de septiembre fuese aplazado por las adversas condiciones meteorológicas en la capital del Turia. Una fecha que está reservada en el calendario para las competiciones europeas, pero como ninguno de ellos logró revalidar el pasado curso un billete continental no habrá problemas para que se enfrenten en LaLiga, coincidiendo eso sí con la jornada de Champions.

Luego llegará el estreno en la Copa del Rey

A la semana siguiente, por su parte, llegará el estreno de los 'leones' en una Copa del Rey siempre especial, con el modesto Prat catalán como adversario. Un debut que tendrá lugar el jueves 29 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Municipal de L'Hospitalet, pues el feudo habitual del conjunto barcelonés no cumple con el aforo mínimo para el torneo.

Tras ello, tocará recibir al Getafe para cerrar el mes, por lo que no hay fechas libres en octubre para reanudar el encuentro suspendido este pasado sábado ante el Rayo Vallecano, del cual solo se disputaron 13 minutos. En ese momento, los aficionados locales comenzaron a lanzar objetos al césped del Estadio de Vallecas, principalmente aviones de papel y pelotas de goma de pequeñas dimensiones, para protestar contra la gestión de su presidente, Raúl Martín Presa. Una situación que, tras varios intentos de limpiar el terreno de juego y volver a jugar, acabó con la decisión del colegiado de suspender definitivamente el choque.

Descartada por la Liga la posibilidad de que fuese ayer mismo cuando se reanudase, algo a lo que estaban dispuestos ambos equipos, tampoco será esta semana cuando se disputen los 77 minutos restantes, con 0-0 en el marcador. De hecho, tras regresar de Madrid una vez confirmado que el duelo no se jugaría al día siguiente, el conjunto vasco ya ha programado sendas sesiones de entrenamiento para mañana martes y el miércoles.

Dos opciones: 4 o 25 de noviembre

Así, pues según indica El Correo, todo apunta a que el encuentro en Vallecas, esta vez a puerta cerrada, tendrá lugar en noviembre, siendo dos las fechas posibles, aunque desde LaLiga todavía no se ha confirmado nada al respecto.

Por un lado, la opción a priori preferida es la del miércoles 4 de noviembre, tres días después de recibir a la Real Sociedad en la 'Catedral' en el primer derbi oficial de la temporada. Esa es la primera fecha libre y ambos clubes abogan para ella, para no alargar demasiado la resolución del un envite que también tiene como alternativa el miércoles 25, después del parón de selecciones, entre la visita del Espanyol a San Mamés y el compromiso a domicilio contra el Málaga.

Laporte, Sancet y Nico Williams, posibles altas en Vallecas: lo que dice el relamento

La buena noticia para Edin Terzic, sea cual sea finalmente la fecha escogida para volver a comparecer en Vallecas, es que podría contar con jugadores importantes como Aymeric Laporte, Oihan Sancet y Nico Williams, que no viajaron a Madrid este pasado fin de semana por lesión pero podrían estar ya recuperados en el mes de noviembre.

Cabe recordar en este sentido que el reglamento permite en la reanudación de un partido suspendido tome parte cualquier jugador inscrito por ambos clubes, salvo aquellos que sean fichados con posterioridad al aplazamiento, los que fuesen sustituidos en el partido, algo que no sucedió en este caso, y los sancionados.