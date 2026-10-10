El mensaje que escondían los aviones de papel que acabaron con el Rayo - Athletic Club

La afición del Rayo Vallecano preparó una protesta contra Raúl Martín Presa con, cánticos y aviones de papel que acabaron sobre el césped de Vallecas. El lanzamiento reiterado de objetos obligó a suspender definitivamente el encuentro ante el Athletic Club en el minuto 26

El encuentro entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club fue suspendido definitivamente en el minuto 26 después de que el lanzamiento reiterado de aviones de papel y bolas de goma obligara al colegiado a detener el partido en varias ocasiones. Detrás de esas acciones había un mensaje dirigido contra el presidente rayista, Raúl Martín Presa, y una campaña de protesta que la afición había preparado para hacer visible su descontento.

Los seguidores franjirrojos repartieron panfletos entre los asistentes con instrucciones para organizar distintas acciones reivindicativas durante el encuentro. El contenido de esos, explicaba los motivos de la movilización y llamaba a mantener la presión sobre la directiva. La protesta no se limitaba a los cánticos desde la grada: buscaba aprovechar el regreso a Vallecas para dar visibilidad al conflicto que enfrenta a una parte de la afición con la presidencia del club.

El mensaje arrancaba con una declaración de intenciones: "ES EL DÍA DE PROTESTAR. ES EL DÍA DE SEÑALAR A PRESA". A partir de ahí, el texto cargaba contra la gestión del presidente y defendía que la movilización debía continuar pese a la vuelta del equipo a su estadio.

Texto íntegro de los aviones de papel

ES EL DÍA DE PROTESTAR. ES EL DÍA DE SEÑALAR A PRESA

Presa está nervioso. Se ha convertido en meme global, ha sido señalado por todos los estamentos públicos y deportivos y se le acaban los apoyos. Está arrinconado, todo el mundo conoce sus negligencias y fechorías y buena culpa de ello la tiene el Rayismo.

Por eso, aunque volvamos a jugar en Vallekas no podemos permitir que se calmen las aguas. Debemos seguir escalando el conflicto y aireando sus trapicheos para cargarnos de razones que nos permitan echar a Presa. Llevamos mucho aguantado, llevamos mucho sufrido, llevamos muchos años sin tener una temporada tranquila y hemos alcanzado un punto de no retorno en el que la única solución es la marcha de Presa y de todo su séquito.

Así que hoy aprovechamos el altavoz del Estadio y de nuestra vuelta a Vallekas. Desde estas líneas pedimos a todo el Rayismo que convierta el descontento en rabia y, para eso:

Minuto 1: Pitada contra el palco.

Minuto 13: Bufandeo y cánticos contra el palco. Levanta tu bufanda de "Presa Vete Ya" y que el ruido ambiente se cuele en todas las emisoras.

Cuando acabe el minuto 13: Haz un avión de papel con este panfleto. En la cara trasera, te enseñamos cómo hacerlo.

Durante el partido: Ni un minuto de silencio. No bajemos los brazos. Que las tres gradas sean una siguiendo las protestas.

¿Cuándo se jugará el Rayo-Athletic?

La suspensión deja ahora en el aire la fecha en la que se podrá completar el encuentro. LaLiga y los organismos competentes deberán determinar cómo se resuelve la situación y cuándo podría disputarse el tiempo restante. Entre las posibilidades que se han planteado está la de reanudarlo en una fecha posterior, aunque por el momento no existe una decisión definitiva. También queda por conocer si los incidentes tendrán consecuencias disciplinarias para el Rayo Vallecano. La posibilidad de que el encuentro se dispute a puerta cerrada o de que se adopten otras medidas dependerá de las decisiones que se tomen tras analizar lo ocurrido. En cualquier caso, el partido ante el Athletic ya ha quedado marcado por una jornada en la que la protesta contra Raúl Martín Presa terminó imponiéndose al fútbol.