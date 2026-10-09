El truco de los aficionados del Athletic para conseguir entradas en Vallecas: "Me disfracé de rayista"

Los aficionados del Athletic han tenido que recurrir al ingenio para conseguir entradas ante el Rayo en Vallecas: desde madrugar hasta disfrazarse de seguidores franjirrojos para comprar más localidades

El encuentro ante el Rayo Vallecano, correspondiente a la octava jornada de LaLiga, será el primero oficial de la temporada en el estadio vallecano después del exilio temporal del equipo madrileño en Butarque, en Leganés. Una vuelta esperada por ambas aficiones, aunque el proceso para adquirir localidades ha generado dificultades entre quienes querían acudir en grupo.

Uno de los casos más llamativos lo ha protagonizado Félix Ribadulla, presidente de la Peña Athletic Corredor del Henares y residente en Madrid. En declaraciones a la Cadena SER, explicó cómo tuvo que recurrir a un disfraz para volver a la cola de las taquillas y comprar más entradas para los seguidores de su entorno. "Yo me disfracé de seguidor del Rayo Vallecano para poder volver a la fila y comprar otras cinco", relató. La estrategia le salió bien, aunque no todos sus acompañantes tuvieron la misma suerte: uno de ellos fue reconocido por el personal de seguridad de las taquillas.

Gracias a esta fórmula y a la insistencia de los integrantes de su peña, Ribadulla consiguió reunir más de 40 entradas para atender los compromisos que tenía con los aficionados que querían desplazarse a Vallecas. Una anécdota que refleja hasta qué punto algunos seguidores han tenido que ingeniárselas para viajar juntos y animar a su equipo.

Levantarse a las seis de la mañana para conseguir entradas

No todos han optado por cambiarse de ropa para regresar a la cola. Aurelio Uceda, presidente de la Peña La Catedral de Yepes, también ha tenido que organizar una operación especial para que alrededor de 15 integrantes de su grupo puedan acudir al encuentro.

En su caso, la solución ha pasado por madrugar y turnarse para conseguir las localidades. Desde Toledo, donde reside, el desplazamiento hasta Madrid exige planificación, pero el verdadero reto ha estado en hacerse con los tiques necesarios para todos. "Lo que nos toca es levantarnos a las seis de la mañana para hacer lo mismo. El que primero llega, coge la vez; después llegamos el resto para sacar las entradas", explicó a la emisora. Uceda reconoció que no llegó a disfrazarse de aficionado del Rayo, aunque sí repitió la cola junto a otros compañeros para comprar más localidades.

La fórmula es sencilla, pero obliga a coordinarse y dedicar buena parte de la mañana a una gestión que, con un sistema de venta digital, podría resultar más fácil para muchos seguidores.

Vallecas vuelve a abrir sus puertas al Athletic

El Rayo Vallecano recibe al Athletic este sábado 10 de octubre a las 14:00 horas, en el regreso de la competición liguera al estadio de Vallecas tras el parón internacional. La reapertura del campo para el fútbol oficial supone un momento especial para los seguidores locales, pero también para los athleticos que residen en Madrid y sus alrededores y que aprovechan cada temporada para acompañar al equipo.

La venta de entradas para este encuentro se ha realizado en las taquillas del estadio, con un máximo de cinco localidades por persona, mientras que el Athletic también gestionó el acceso de sus socios mediante su propio proceso de inscripción y sorteo.