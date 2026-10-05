El cuestionado césped de Vallecas, estadio del Rayo Vallecano, pasa la primera prueba: "Tiene margen de mejora"

Beñat San José, técnico del cuadro rayista, atendió a los medios de comunicación después del amistoso del pasado domingo ante el Cagliari. "Honestamente es que la afición se sienta muy orgullosa de nosotros", apuntó sobre el objetivo que se marca este curso

El Rayo Vallecano vivió el pasado curso la mejor temporada de su historia alcanzando la final de la Conference League en la que cayó ante el Crystal Palace. Con la salida de un Iñigo Pérez que dejó el listón muy alto, el Rayo Vallecano apostó por un Beñat San José que en Segunda división, al frente del Eibar, se había ganado el salto a la Primera división.

El Rayo Vallecano, después de siete jornadas, suma ocho puntos gracias a dos triunfos, dos empates y tres derrotas. De momento los goles en contra están pesando en el Rayo Vallecano con 16 encajados, siendo de este modo el tercer equipo de toda LaLiga que más tantos encaja. Los rayistas tuvieron este pasado domingo un amistoso ante el Cagliari italiano que se disputó en Vallecas y que acabó 1-1. Después del choque, Beñat San José atendió a los medios de comunicación y no escondió su alegría por estrenarse en Vallecas.

La vuelva a Vallecas del Rayo Vallecano

Beñat San José se estrenó, por fin, en Vallecas, después de los diversos problemas que ha tenido el estadio que han provocado que el equipo se haya tenido que ir a jugar a Butarque. Tras este amistoso, Beñat San José le vio margen de mejora al césped, uno de los aspectos más criticados antes de que el Rayo Vallecano tuviese que dejar Vallecas: "Muy bien, tiene margen de mejora como cualquier otro porque los césped están cambiando con el paso al frío, pero muy bien. Ha sido un placer vivir mi primer partido en Vallecas, es una emoción muy grande y me he sentido muy natural".

San José espera con ganas el estreno en encuentro oficial en Vallecas, que se deberá producir el próximo 10 de octubre ante el Athletic Club: "Si hemos sentido cosas importantes imaginaros en un partido oficial. Tengo que debutar en nuestro estadio en partido oficial, hemos tenido cosas buenas, la hierba estaba bien y el siguiente partido de Liga va a ser muy duro, de dificultad alta, hacerlo en nuestro estadio con nuestra afición va a ser importante".

El objetivo del Rayo Vallecano

Cuestionado Beñat San José sobre el objetivo del equipo, el preparador vasco aludió a no perder la seña de identidad del Rayo Vallecano en lo que a juego se refiere y por supuesto ganar todos los partidos posibles: "Honestamente es que la afición se sienta muy orgullosa de nosotros. De la actitud, el juego y que les representemos. Eso es lo primero. Seguimos con la identidad del Rayo porque yo también la siento muy propia y los jugadores están preparados para ello. No solo en ganar, que es lo más importante porque te da puntos, te hace subir en la tabla y que la gente esté feliz, pero el cómo es muy importante para nosotros".

Pero San José aprovechó el amistoso ante el Cagliari para hacer algunas probaturas de cara a la vuelta a la competición ante el Athletic Club y dejó claro que estaba satisfecho: "Creo que hemos jugado un gran amistoso, les veo bien, jugadores que vuelven de lesión han tenido una muy buena prueba, con buenas sensaciones. Veremos la semana que viene cómo van las molestias o lo que puedan venir, pero estoy muy contento".

Beñat San José esta temporada en un encuentro con el Rayo Vallecano

El paso adelante de Sergio Camello y la huella de Iñigo Pérez

Beñat San José fue preguntado por Iñigo Pérez y la impronta que dejó en el Rayo Vallecano al tiempo que apostó por el orgullo que siente de entrenar en Vallecas: "Iñigo hizo un trabajo espectacular, es un gran entrenador y una gran persona y ha dejado un legado muy importante, una base que tengo que aprovecharla y que viene también de Iraola".

Por último, sobre uno que si está como si es Sergio Camello, el técnico del Rayo valoró el paso al frente que ha dado en el equipo: "Es un jugador muy querido en el vestuario, muy buena persona, muy natural, muy positivo, con su carácter fuerte, pero es un gran chico. Tenemos muy buenos capitanes, Trejo es una leyenda y un capitán según me han contado espectacular. He charlado con él y además de una gran persona es inteligente, pero tenemos muy buenos capitanes. Camello lleva años ganándose ese peso y tener protagonismo en el campo con goles, trabajo y juego a uno le hace estar en un estado de forma y mental bueno y ese liderazgo que él tiene".