Beñat San José, técnico del Rayo Vallecano, sobre su duelo ante el Athletic Club: "Yo crecí como jugador y entrenador en la cantera de la Real Sociedad"

El entrenador del cuadro rayista no escondió que recibir al Athletic en Vallecas es especial. "Sin duda". Sobre su primer encuentro oficial en casa afirmó: "Estoy entusiasmado de volver a Vallecas"

El Rayo Vallecano de Beñat San José pondrá a prueba el próximo sábado la consistencia de un Athletic Club que llega con las bajas de Sancet y de Nico Williams, dos de sus jugadores más importantes. Para Beñat San José no será un partido más ya que el actual técnico del Rayo Vallecano tiene dos alicientes. En primer lugar es el primer partido oficial de los rayistas en casa después del exilio en Butarque. Después, Beñat San José formó parte de la cantera de la Real Sociedad y también se formó en la cantera donostiarra como entrenador.

Este mismo jueves, el propio Beñat San José confirmó que la visita del Athletic Club a Vallecas tendrá un doble componente emocional aunque lejos de incentivar que el encuentro aumente de temperatura, se mostró feliz porque a los equipos vascos les vaya bien y además confesó tenerle cariño: "Sí, sí, sí, es un partido especial para mí, sí, sin duda. Obviamente, por ser vasco, es un partido especial, no lo voy a negar. Yo, como vasco, siempre he tenido cariño a todos los equipos vascos. Los equipos vascos han jugado también en Europa, por ejemplo, a lo largo de los años, y he sido una persona que siempre ha deseado lo mejor a los equipos vascos, sobre todo también cuando juegan en copas internacionales. Y, bueno, a partir de ahí, no te voy a decir que no".

El 'derbi' de Beñat San JoséBe ante el Athletic Club con pasado en la Real Sociedad

Beñat San José reconoció que hay un componente especial al enfrentarse al Athletic Club por los derbis que vivió cuando jugaba en las categorías inferiores de la Real Sociedad: "También la cercanía, a lo largo de un poquito de mi vida, de los derbis. Yo crecí como jugador y como entrenador en la cantera de la Real Sociedad, entonces muchos derbis, muchas de esas cosas, pues obviamente no voy a negar que están ahí, que son de mucha competitividad, pero también de un cariño. Y, bueno, eso por un lado en el tema más personal, pero sin pasar de ahí".

Además San José elogió al Athletic Club como entidad y valoró positivamente el trabajo de Edin Terzic: "Como club, es un club espectacular, con una identidad única en el mundo, que tiene grandes jugadores y que ahora mismo tiene un entrenador nuevo, es verdad, pero es sorprendente y es de subrayar la velocidad con la que se ha adaptado al equipo y el equipo a él. Creo que es un equipo muy intenso, un equipo que tiene una estructura y una idea de salir con balón muy completa, porque se asocian muy bien, tienen muy buen pie, pero tienen a su vez una velocidad importante y un cambio de ritmo y un virtuosismo en la última línea importante".

La vuelta a Vallecas del Rayo Vallecano

Beñat San José tampoco escatimó a la hora de expresar lo que supone tanto para él como para el equipo el hecho de volver a Vallecas: "Bueno, para empezar, tenemos una ilusión increíble. Yo, particularmente y personalmente, estoy entusiasmado de volver a Vallecas, de tener mi primer partido oficial. Y, bueno, la afición de Vallecas es una afición que empuja muchísimo y que pone muy difíciles las cosas a los rivales, obviamente en el buen sentido. Yo creo que, tanto para el equipo como para la afición, va a ser un reto potente, porque nosotros obviamente tenemos un rival muy potente enfrente, que es el Athletic Club, uno de los grandes e históricos de esta Liga".

Por último, dejó claro el técnico del Rayo que su nexo de unión con la directiva rayista es David Cobeño, director deportivo de los madrileños: "En el club no nos encontramos tampoco. Yo, la verdad, en el club, sobre todo con el que hablo es con el director deportivo, con David Cobeño. Hablamos diariamente del equipo, de él estar todos los días. Ese es mi nexo y es el que tiene que ser. Si a veces nos encontramos, lo veo, pero poco más. En el sentido de que, al final, yo soy entrenador, yo no soy un gestor directivo del club para nada".