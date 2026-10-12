Dani Raba recupera la sonrisa con el Valencia: "Contento por la confianza de Aguirre"

Dani Raba aprovechó la confianza de Javier Aguirre en su estreno como entrenador del Valencia para marcar ante el Racing de Santander y romper una larga sequía goleadora en Liga. El cántabro, que apenas había tenido protagonismo en los últimos meses, se reivindica y busca convertir su oportunidad en un punto de inflexión en Mestalla

Dani Raba necesitaba una oportunidad y Javier Aguirre se la dio. El atacante volvió a sonreír en la competición liguera después de un largo periodo sin marcar. Su tanto supuso su estreno goleador con la camiseta valencianista y una reivindicación personal tras una etapa complicada, marcada por la falta de continuidad y por un papel secundario en los planes del equipo.

El nuevo entrenador apostó por él en su primer once y el cántabro necesitó apenas dos minutos para demostrar que quería aprovechar la confianza recibida. Aunque el Valencia no pudo llevarse los tres puntos de Santander, el extremo encontró motivos para recuperar sensaciones y mirar al futuro con optimismo.

De los pocos minutos a marcar en su primera oportunidad

El futbolista llegó al Valencia como el primer fichaje para la temporada 2025/26, pero su protagonismo fue disminuyendo hasta quedar apartado a un segundo plano. Durante el pasado curso, con Carlos Corberán al frente del equipo, apenas consiguió hacerse un hueco en la rotación. El cántabro participó en trece encuentros de Liga, fue titular en tres ocasiones y acumuló únicamente 264 minutos. En la Copa del Rey tuvo más oportunidades, con tres partidos disputados y 233 minutos sobre el terreno de juego, una cifra cercana a la que había conseguido en toda la competición liguera.

Al comienzo de la actual temporada tampoco había cambiado demasiado su situación. Antes de la cita en El Sardinero, Raba apenas había disfrutado de ocho minutos, por lo que su presencia en el once inicial supuso una oportunidad inesperada para recuperar terreno. Su gol en los primeros compases permitió al Valencia adelantarse en el marcador y, sobre todo, dejó claro que el extremo está dispuesto a pelear por un sitio en los planes de Aguirre. "Contento por la confianza de Aguirre, de volver a jugar y ayudar al equipo a sacar un punto. A seguir trabajando para continuar creciendo", explicó el futbolista después del encuentro.

Raba pide convertir el empate en un impulso para Mestalla

Más allá de su estreno goleador, el valencianista quiso poner en valor el punto conseguido en Santander. El equipo tuvo diferentes fases durante el encuentro y sufrió ante un Racing que logró imponerse durante buena parte de la primera mitad. Tras el descanso, el Valencia mejoró y llegó a disponer de una última ocasión para llevarse la victoria. "Hay que darle valor al punto y hacerlo bueno la semana que viene en casa. Tenemos cosas a mejorar, pero esta tiene que ser la línea a seguir. Hemos peleado hasta el final e, incluso, hemos tenido una última oportunidad para llevarnos la victoria", señaló Raba.

El atacante también reconoció que el conjunto valencianista deberá corregir algunos aspectos de su juego para afrontar con mayores garantías el próximo compromiso. "Hemos empezado bien, luego han sido superiores a nosotros en la primera parte, teníamos cosas que ajustar y, en la segunda parte, se han notado", explicó. Ahora, el Valencia tendrá una nueva prueba el sábado en Mestalla frente al Athletic Club. Una cita importante para tratar de transformar el empate en una victoria y comenzar a alejarse de la zona baja de la clasificación. Por eso, Raba apeló a la unión entre el equipo y la afición para convertir el estadio valencianista en un fortín durante las próximas jornadas. "Hemos de hacernos fuertes en casa, hacerlo un fortín y estar todos juntos y unidos para sacar lo máximo posible en estas jornadas", afirmó.