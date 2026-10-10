Así queda la clasificación de la Euroliga con la derrota del Barça y las victorias del Real Madrid y Valencia

Barça y Baskonia ceden en un viernes nefasto para los intereses de los equipos españoles; el Valencia Basket, que gnó el jueves, sigue en todo lo alto

Tras el buen inicio de jornada en la Euroliga con los triunfos del Real Madrid y del Valencia Basket la continuación no ha sido la esperada y se ha vivido un Viernes Negro, en el que tanto el Barça como el Baskonia han caído en casa.

De inesperados podrían calificarse estos dos resultados, especialmente el del equipo blaugrana, que había dado muy buenas sensaciones en las primeras jornadas, pero que se vio sorprendido, otro año más, en el Palau Blaugrana por el Zalgiris.

si al Barça le condenó el último cuarto, al Baskonia lo hizo el tiro exterior. Los de Galbiati han dejado escapar unan gran oportunidad de situarse en mitad de tabla y han dado vida, precisamente, a sus rivales de este viernes, el Besiktas.

Barça 81-88 Zalgiris Kaunas

Un apagón final condenó al Barça frente al Zalgiris. El 16-33 encajado en esos diez últimos minutos echó por tierra el sólido trabajo realizado por los de Sekulic durante el resto del encuentro y entregó la victoria a un Zalgiris Kaunas que no la rechazó.

Los azulgranas, sostenidos por la dirección de Justin Robinson y la garra de Olek Balcerowski en la pintura, llegaron a mandar por diez puntos al final del tercer periodo (65-55). Sin embargo, el vendaval lituano se desató en el desenlace.

Comandados por una estelar irrupción de Carsen Edwards -autor de 11 de sus 19 puntos en el tramo decisivo-, el acierto exterior (13 de 27 en triples) y el dominio del rebote (36 a 26), los visitantes voltearon el marcador ante un conjunto catalán colapsado en ataque y tibio en defensa cuando más apretaba el partido.

Justin Robinson (20 puntos) fue el mejor del Barça mientras que Carsen Edwards (19 puntos) lideró al Zalgiris Kaunas en el perímetro y Valanciunas (12) en la pintura.

Baskonia 84-92 Besiktas

En la derrota del Baskonia la clave estuvo en el acierto exterior de unos y otros, que decantó el triunfo a favor del Besiktas en un partido que fue igualado hasta el tramo final.

A pesar de los chispazos de Kenneth Faried y el empuje del joven Stefan Joksimovic, los vitorianos sufrieron para contener la fluidez anotadora turca en un arranque de ritmo frenético (20-28). La reacción local llegó en el segundo cuarto de la mano de Chris Duarte. Su aportación en ambos lados de la cancha permitió al Baskonia endurecer la defensa, remontar y marcharse con ventaja al descanso tras un parcial de 9-2 culminado sobre la bocina (51-49).

Sin embargo, el duelo se convirtió en una batalla física tras el paso por vestuarios. Un nefasto 12 % en triples y la falta de ideas en el último asalto condenaron al cuadro vasco. Liderados por un letal Scottie Wilbekin (24 puntos) y el acierto de Devon Dotson, los hombres de Dusan Alimpijevic abrieron brecha en el tramo final para sellar su segundo triunfo continental.

Resultados de la jornada 4 de la Euroliga 2026-2027

Paris Basketball 96-98 ASVEL Lyon-Villeurbanne

Dubai Basketball 58-77 Estrella Roja de Belgrado

Maccabi Tel Aviv 97-79 Olimpia Milano

Bayern de Múnich 87-94 Virtus Bolonia

Panathinaikos 92-74 Fenerbahçe

Valencia Basket 93-82 Hapoel Tel Aviv

Real Madrid 86-76 Partizán de Belgrado

Olympiacos 89-66 Anadolu Efes

FC Barcelona 81-88 Zalgiris Kaunas

Baskonia 84-92 Besiktas

Clasificación de la Euroliga 2026-2027 tras la jornada 4

1. Panathinaikos 4-0 (375 - 292)

2. Valencia Basket 4-0 (405 - 356)

3. Olympiacos 3-1 (382 - 342)

4. Fenerbahce 3-1 (328 - 302)

5. Partizan 3-1 (346 - 325)

6. Estrella Roja 2-2 (311 - 294)

7. Besiktas 2-2 (377 - 368)

8. Zalgiris Kaunas 2-2 (340 - 333)

9. FC Barcelona 2-2 (352 - 346)

10. Virtus Bologna 2-2 (343 - 346)

11. Hapoel Tel Aviv 2-2 (349 - 357)

12. Dubai Basketball 2-2 (296 - 317)

13. ASVEL Villeurbanne 2-2 (353 - 377)

14. Real Madrid 1-3 (345 - 350)

15. Anadolu Efes 1-3 (314 - 339)

16. Paris Basketball 1-3 (329 - 359)

17. Bayern Munich 1-3 (333 - 364)

18. Maccabi Tel Aviv 1-3 (331 - 362)

19. Kosner Baskonia 1-3 (347 - 385)

20. Armani Olimpia Milan 1-3 (318 - 360)