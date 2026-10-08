El Real Madrid cambia de tercio

El equipo blanco, pese a empezar muy presionado, logra sacar adelante un partido muy difícil en Euroliga; Valencia Basket mantiene el pleno y sigue líder

Un parcial de 9-0 al final creó alguna duda, pero el Real Madrid no estaba dispuesto a dejar escapar su primera victoria de la temporada en Euroliga y, de paso, Pedro Martínez hizo un gran favor a un Valencia Basket que se queda al frente de la clasificación junto al Panathinaikos tras la derrota del Partizan a manos de los blancos y la del Fenerbahçe con los griegos.

El Real Madrid no sólo tenía la presión de ganar ante su público y de estrenarse, sino que, además, tenía que salir de la última plaza, ya que la victoria del Maccabi en el partido que abría la jornada le había dejado como único equipo sin victorias en la competición. La igualdad de la competición en este arranque ha hecho que, con un solo triunfo, ya esté a un partido de las diez primeras plazas.

El Valencia Basket, por su parte, se ha situado en todo lo alto tras una meritoria victoria ante el Hapoel Tel Aviv, uno de los clubes más ricos y poderosos de la competición, que vuelve a ser por ahora el conjunto irregular de la pasada campaña, en la que también estuvo arriba, pero dejó escapar muchos partidos que, a la postre, le costaron muy caro.

Real Madrid 86-76 Partizan

Con la tensión por lo vivido en las tres primeras jornadas, el Real Madrid disipó los fantasmas tras imponerse con firmeza al Partizan de Belgrado en el WiZink Center (86-76). Los blancos, atenazados tras encadenar tres derrotas consecutivas, reaccionaron con convicción ante su público impulsados por el oficio de Facundo Campazzo y Walter Tavares; y por los puntos de un Théo Maledon que volvió a ser el máximo anotador de su equipo.

El choque se decantó antes del descanso gracias a un demoledor parcial de 20-3 entre el primer y segundo cuarto. El acierto exterior de Andrés Feliz y la energía de Alberto Abalde desarbolaron la defensa serbia, otorgando al conjunto madrileño una valiosa renta que llegó al 53-37 al ecuador.

Pese a un conato de reacción visitante tras el paso por vestuarios, liderado por Carlik Jones hasta reducir la distancia a seis puntos, el cuadro local templó los nervios. Un triple providencial de Chuma Okeke sofocó la rebelión y devolvió la calma para certificar un triunfo vital que devuelve el crédito al proyecto blanco. Con 19 abajo en el marcador, los serbios reaccionaron en los últimos minutos, pero les dio para maquillar el marcador.

Valencia Basket 93-82 Hapoel Tel Aviv

Casi al mismo tiempo que el Partizan de Peñarroya perdía en Madrid, en el Roig Arena celebraban el cuarto triunfo en otros tantos partidos de su equipo. El equipo taronja supo mantener un paso firme e inmaculado en la Euroliga tras doblegar al Hapoel Tel Aviv para afianzarse en lo más alto de la tabla junto al Panathinaikos.

El Valencia Basket cimentó su victoria en un arranque arrollador desde el perímetro. La batuta de TJ Shorts y el acierto de Kam Taylor dispararon a los locales (41-27), sofocando la resistencia de un Hapoel encomendado al acierto de Antonio Blakeney. Tras la pausa, la irrupción exterior de Josep Puerto y el oficio de Jasiel Rivero en la pintura terminaron de desarbolar la defensa visitante hasta rozar los veinte puntos de renta.

Pese al intento de rebelión israelí en el último cuarto, el talento de Shorts en la gestión de los minutos finales y un triple decisivo de Dylan Osetkowski sellaron el definitivo 93-82, ratificando la solidez de un proyecto que cuenta sus partidos por victorias. Kameron Taylor, con 17 puntos, y TJ Shorts (15) fueron los mejores del club valenciano y contrarrestaron el partidazo de Blakeney, autor de 30 puntos para los israelíes.