Javier Aguirre: "No lo conocía de nada, pero Raba se mereció iniciar y no jugaba 90 minutos desde casi un año"

El entrenador del Valencia considera "un resultado justo" el empate ante el Racing de Santander y se quda con haber visto un equipo "compacto y sólido"

Javier Aguirre ha debutado oficialmente en LaLiga con el Valencia y lo ha hecho consiguiendo un punto en un partido de muchas alternativas en El Sardinero. Así ha valorado el empate el técnico mexicano. "Un resultado justo. Ellos tuvieron ocasiones, nosotros también. La última de Hugo Duro fue muy clara. Pero creo que fue un partido entretenido. Nuestro equipo dio la cara. Peleó, luchó, fue solidario en el esfuerzo", detalló el 'Vasco' que respondió a otras cuestiones.

Cree que los cambios mejoraron al equipo

"El 2-1 nos hizo mucho daño. Ahí se puso feo pero movimos gente de fuera, fuimos solidarios en el equipo y demostramos que tenemos opciones de ganar pero el empate es justo. Estamos sacando gente de la enfermería y somos compactos y sólidos".

Ahora al calor de Mestalla ante Athletic y Villarreal

"Tenemos que ser fuertes ahí. En casa, con el cariño y el ánimo de la gente hay que ser fuertes ahí, siempre. Sentimos que hay mucha Liga. Somos un equipo que vamos a competir muy bien".

Los goles de Raba y Otorbi

"Yo no conocía a ninguno de nada. Los vi en los entrenamientos y me di cuenta que juegan muy bien. Raba se mereció iniciar y no jugaba 90 minutos desde casi un año".

Ha visto al Valencia que quiere

"Hay pasajes del partido que me gustó. Pero el rival aquí en Santander ha sometido a todos. Nos repusimos del 2-1 y tiramos para adelante. Me gustó la actitud de mis jugadores. Tres acalambrados y seguíamos adelante. Pero obviamente hay cosas que mejorar, como el segundo gol, que abandonamos al que disparó. Fue un empate justo, porque no hubiese sido justo que hubiésemos ganado con esa ocasión final".

Cosas a mejorar

"Perdimos muy fácil la pelota. El primer pase de seguridad no lo dábamos, la verdad. Nos faltó pases de seguridad. Pasamos a línea de cuatro, porque estábamos tres contra uno y fue culpa mía por no leer bien el partido. Luego la segunda parte bien. Mejor. Somos un equipo que estábamos encontrándonos. El paso A lo dimos, que es actitud. Con el talento que tenemos haremos mejores partidos".

La mala racha de Hugo Duro

"Lo vi a él, a Raba y a Elliott muy bien desde que llegué. Es verdad que a un 9 se le juzga por los goles, pero trabajó muchísimo. Se le fue el último gol porque no podía con los gemelos. Es lo que tienen los 9, que te fallan una así y luego te meten tres".

Cómo estaba el vestuario al final

"El vestuario estaba rabioso, porque vieron la victoria cerca, la verdad. Pero pudimos también perder el partido. Sacamos la casta y un punto bueno. El equipo estaba cansado y dolido por no ganar, que es lo que uno quiere de su vestuario. No les pudo reprochar nada, porque se dejaron todo. Les pegué un grito mexicano con algún improperio".