Racing 2-2 Valencia: Aguirre recupera a un soldado pero se queda a medias

El 'Vasco' sorprendió con la titularidad del defenestrado Dani Raba, que tan solo tardó un minuto y medio en marcar un gol; el Racing remontó pero Otorbi logró poner el tanto de la igualada

El Racing de Santander y el Valencia firmaron tablas (2-2) en El Sardinero en un encuentro lleno de alternativas, en el que los locales remontaron el tanto inicial de Dani Raba, pero no pudieron conservar su ventaja ante la reacción valencianista. El empate marcó, además, el estreno de Javier Aguirre en el banquillo del conjunto che.

El Valencia golpeó primero. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Dani Raba, que no había tenido oportunidad con Corberán, aprovechó una acción ofensiva para adelantar a los visitantes y poner cuesta arriba el partido para el Racing. El 'Vasco' lo puso de titular y el cántabro respondió, dejando claro que puede ser un buen soldado para el objetivo.

Sin embargo, el conjunto cántabro reaccionó con personalidad y encontró el premio en el minuto 32, cuando Zabiri aprovechó una asistencia de Íñigo Vicente para establecer el empate con un disparo raso y ajustado.

Tras el descanso, los locales salieron decididos a culminar la remontada y no tardaron en conseguirlo. Iván Martín firmó el 2-1 en el minuto 47 con un disparo desde fuera del área que desató la alegría en las gradas de El Sardinero. Los de José Alberto parecían tener el encuentro bajo control, pero el Valencia todavía tenía mucho que decir.

El Valencia se repone del mazazo

La entrada de jugadores de refresco permitió al Valencia ganar presencia ofensiva. Y en el minuto 65, fue uno de ellos, el canterano David Otorbi, quien aprovechó una asistencia de Javi Guerra para batir al Agirrezabala con un potente disparo y devolver la igualdad al marcador.

En el tramo final, ambos equipos buscaron el gol de la victoria, aunque ninguno logró encontrar el camino hacia la portería rival. El reparto de puntos dejó sensaciones distintas en ambos bandos. Mientras que el Racing vio escapar una oportunidad de sumar los tres puntos en casa, el Valencia rescató un empate en el estreno de su nuevo técnico fuera de casa.

- Ficha técnica:Racing: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón (Aaron, m.61), Belocian, Salinas; Canales (Pablo García, m.75), Almeida (Andrés Martín, m.61), Prati (Maguette, m.87), Iván Martín, Íñigo Vicente; Zabiri (Villalibre, m.87).Valencia: Dimitrievski; Maffeo (Arnau, m.85), Diakhaby (Danjuma, m.46), De Haas, Gayá; Ugrinic (Otorbi, m.58), Javi Guerra (Dieng, m.85), Guido Rodríguez, Pepelu, Dani Raba (Elliott, m.58); Hugo Duro.Goles: 0-1 (2') Dani Raba; 1-1 (32') Zabiri; 2-1 (47') Iván Martín; 2-2 (65') Otorbi.Árbitro: Luis Bestard. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Pablo Ramón , Salinas e Iván Martín, y a los visitantes Guido Rodríguez, Diakhaby y Maffeo.Incidencias: Partido de la octava jornada de LaLiga EA SPORTS celebrado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 22.633 espectadores.