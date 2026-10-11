Racing de Santander - Valencia: Alineaciones, horario y dónde ver en TV el partido de la Jornada 8 de LaLiga

Racing de Santander y Valencia se enfrentan este domingo en El Sardinero en la jornada 8 de LaLiga. El estreno de Javier Aguirre en el banquillo che y la necesidad de sumar puntos marcan un duelo clave para ambos equipos

El Racing recibe al Valencia en un partido que puede marcar el rumbo inmediato de ambos equipos, aunque las miradas estarán especialmente puestas en el banquillo visitante. Javier Aguirre afronta su primer encuentro como entrenador valencianista después de la destitución de Carlos Corberán y tendrá la oportunidad de comprobar si el trabajo realizado durante el parón internacional empieza a traducirse en resultados.

El conjunto che llega en una situación delicada. Después de las primeras siete jornadas, suma cuatro puntos y ocupa la zona baja de la clasificación. El margen de error comienza a reducirse y el desplazamiento a El Sardinero supone una prueba exigente para un equipo que necesita recuperar confianza y mejorar sus prestaciones.

El Racing, por su parte, quiere hacer valer su condición de local. El equipo cántabro ha mostrado dos caras en este arranque de campeonato: sus dificultades lejos de casa contrastan con un rendimiento más competitivo ante su afición. Esa fortaleza en Santander será uno de los argumentos a los que se agarre para intentar sumar tres puntos ante un rival directo

Horario del Racing de Santander - Valencia de LaLiga

El encuentro entre el Racing de Santander y el Valencia, correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports 2026/27, se disputará este domingo 11 de octubre, a las 21:00 horas, en el estadio de El Sardinero.

Dónde ver en televisión el Racing - Valencia

El partido podrá seguirse en directo por DAZN, operador que retransmite el encuentro en España y en ESTADIO Deportivo desde dos horas antes del encuentro. Además, el Valencia ofrecerá seguimiento radiofónico a través de VCF MEDIA Radio y cobertura en sus canales oficiales.

Alineaciones probables del Racing de Santander y el Valencia

Javier Aguirre ha aprovechado el parón de selecciones para trabajar con el equipo y preparar su estreno. El técnico mexicano podría recuperar a César Tárrega y Mouctar Diakhaby para reforzar el centro de la defensa. La disponibilidad de Arnaut Danjuma y Luis Rioja, que arrastraban molestias, será uno de los aspectos pendientes de resolver antes del encuentro.

Racing: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Salinas; Iván Martín, Prati, Canales; Pablo García, Íñigo Vicente y Zabiri.

Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Tárrega, De Haas, Gayà; Guido Rodríguez, Pepelu, Javi Guerra; Ryunosuke Sato, Mayol y Hugo Duro.

El primer examen de Javier Aguirre

El debut del entrenador mexicano es uno de los grandes focos de atención de la cita. Aguirre ha dispuesto de dos semanas sin competición liguera para empezar a implantar sus ideas y recuperar efectivos, un tiempo valioso para un Valencia que necesita encontrar soluciones con rapidez.

Enfrente estará un Racing que tratará de convertir la presión sobre su rival en una oportunidad. Los cántabros saben que sumar en casa ante un adversario de su misma zona de la tabla puede tener un valor especial, tanto por los puntos como por el impulso anímico.

El duelo de El Sardinero enfrenta, por tanto, dos objetivos inmediatos: la reacción que busca el Valencia con su nuevo técnico y la intención del Racing de hacerse fuerte ante su afición. El resultado puede dar aire a uno de los dos y aumentar las urgencias del otro.