Gayà acaba contrato y envía un mensaje al Valencia: "Ya hablaremos"

El capitán che admite que le gustaría renovar, pero tras no aceptar la primera oferta que le hizo Ron Gourlay, ahora aplaza una nueva negociación con Braulio Vázquez para centrarse en sacar al equipo del pozo de LaLiga

Voz siempre autorizada en el Valencia, en cuya primera plantilla cumple su decimotercera temporada, José Luis Gayà confía en que el nuevo giro de timón dado por Peter Lim, que decidió cargarse a Carlos Corberán después de cinco jornadas y junto a él a su hombre fuerte en la parcela deportiva, Ron Gourlay, sirva para reconducir la situación de un equipo que hace tiempo que dejó de pelear por cotas importantes en LaLiga. Aunque hay muchas ilusiones puestas en ver de nuevo al conjunto che luchando por Europa en el Nou Mestalla, por ahora la realidad obliga a mirar al partido a partido con la ineludible misión de salir del pozo.

Confía en la "experiencia" de Javier Aguirre

"Estamos muy bien con Aguirre, ha sido muy exigente desde el primer día con los entrenamientos y además es un entrenador con muchísima experiencia, el otro día repasaba que han sido casi 500 partidos en LaLiga, conoce muy bien la competición y eso es muy importante, tenemos ganas de afrontar el primer partido en El Sardinero, estoy convencido que vamos a salir hacia adelante, es un partido especial y vamos a por ellos", señaló sobre la llegada del veterano técnico mexicano.

En el plano personal, además, el lateral zurdo aseguró sentirse preparado para dar el máximo, después de haber participado hasta la fecha en cinco encuentros, cuatro de ellos como titular, lo que demuestra que sigue siendo una pieza importante no solo en el vestuario, sino también sobre el césped. "La verdad es que estoy muy bien, en un buen momento ahora. Después de este inicio, me estoy encontrando bien y estoy con buenas sensaciones. En una trayectoria hay momentos mas difíciles, más fáciles, donde salen las cosas y otras no, pero las cosas van a empezar a salir aún mejor y estoy seguro que vamos a mirar hacia adelante", insistió.

Aplaza su futuro: "De momento no ha habido ninguna conversación"

El de Pedreguer recibió un homenaje por parte de la Asociación Pequeño Accionista, en la sede oficial de Mestalla, y allí fue cuestionado también por su futuro, pues a sus 31 años acaba contrato a final de temporada. De momento, no hay nada cerrado, pero no tiene duda de cuál es su deseo. "Claro que me gustaría renovar, obviamente. Pero Braulio ya lo dijo en la rueda de prensa del otro día, de momento no ha habido ninguna conversación, ahora mismo lo más importante es el equipo, que estemos todos centrados en salir del descenso y todos los focos y en mi caso toda la energía está en salir del descenso", destacó.

En este sentido, el defensor no quiso desvelar los detalles de la primera oferta que le realizó Ron Gourlay, que dio por hecha su continuidad hace un mes, aunque la negociación entre las partes no acabó de cerrarse y ahora tocará retomarla con un nuevo interlocutor. "De mi renovación ya lo he dicho, no es el momento, ahora es el momento de sacar la situación hacia adelante y es donde voy a poner toda mi energía, como dijo Braulio, ya hablaremos", zanjó.

"Un partido especial" en la Copa del Rey

Por otro lado, aunque el foco se centra en LaLiga, Gayà también valoró el emparejamiento en la primera eliminatoria de la Copa del Rey contra el Tavernes, de categoría provincial, mostrando su satisfacción por poder jugar en el municipio valenciano. "Me lo ha dicho mi hermano y muy contento porque está muy cerca de casa, en Tavernes hay mucha gente del Valencia y va ser un partido especial", sentenció.