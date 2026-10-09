Ezequiel Garay, ex futbolista de Real Madrid, Valencia y Racing de Santander, propietario de 15 viviendas en Bétera valoradas en medio millón de euros: "Todos tenemos un sueño"

El argentino anunció en 2021 la compra de un total de 15 casas en la provincia de valencia. "Un gran proyecto en el que llevo trabajando dos años con mucha ilusión", declaró en su momento

Ezequiel Garay concluyó su carrera en 2021, cuando tenía 35 años y castigado por numerosas lesiones. Con pasado en España en Racing de Santander, Valencia y Real Madrid, Garay tenía pensado mucho antes de su retirada como quería ser su vida alejado del mundo del fútbol. Así lo contó precisamente en 2021, cuando en sus perfiles oficiales anunció la compra de un total de 15 viviendas en Valencia, más concretamente en la localidad de Bétera.

Ezequiel Garay quiso aprovechar la seguridad y alta rentabilidad que da el ladrillo en España, uno de los temas más discutidos en los últimos tiempos en el ámbito de la sociedad y más aún tras el caso de Maricarmen, recientemente fallecida tras ser desahuciada a los 87 años.

Garay y 15 viviendas de más de medio millón de euros

Garay compró una promoción de 15 viviendas en la provincia de Valencia y las presentó del siguiente modo: "Aquí les presento mi nueva etapa. Un gran proyecto en el que llevo trabajando dos años con mucha ilusión". En este mensaje, Garay confirmaba que antes de su retirada ya estaba pensando en cómo sería el día después de no tener que calzarse las botas para entrenar y jugar. Garay también habló de un sueño en la vida y cómo en 2021 se cumplió: "Todos tenemos sueños en la vida y yo tenía uno que hoy puedo decir que se ha cumplido".

La promoción de Bétera (Valencia) adquirida por Ezequiel Garay en 2021, tenía proyectadas 15 viviendas unifamiliares de dos plantas, con jardín, una parcela de 500 metros cuadrados de los cuáles 175, estarían construidos. Además, entrando más en detalles, las casas estaban proyectadas para contar con cuatro dormitorios, tres baños, salón comedor, cocina y una piscina privada. Según el portal Idealista, especializado en el mercado inmobiliario, estas viviendas se valoraban en aproximadamente medio millón de euros.

La empresa inmobiliaria de Garay

Garay realizó personalmente la gestión de la compra de esta promoción. El ex futbolista argentino aparece como único administrador de la empresa Real Estate Gargor SL desde noviembre de 2023. Pero esta empresa, que inicialmente solo estaba dedicada al ámbito de la vivienda, amplió sus horizontes posteriormente con la gestión de instalaciones deportivas.

Garay en su etapa como futbolista en el Valencia

Garay tenía claro que su futuro después del fútbol no iba a estar en un camino muy habitual por ex futbolistas como era el de entrenar o el de representar a otros jugadores. "A mi todo ese mundo no me llamaba", admitió en el podcast 'Pádel al revés'. Fue con el pádel como Garay siguió en contacto con el deporte. Primero practicándolo y luego montando su propia instalación en Arroyomolinos con 17 pistas. "Luego ya conocí a Carlos y a Franco. Me tiré por ahí, empecé a jugar, me volvió loco. Todos los días juego, sino entreno y ahí decidí montar el club que empezó con algo chiquito y se nos fue las manos y montamos ahí un Bernabéu chiquito, le digo yo", apuntó en el podcast citado anteriormente.

El ex futbolista insistió nuevamente en su amor por el pádel y cómo todo empezó con la compra de una parcela en Arroyomolinos: "Decido comprar una parcela en Arroyomolinos, algo pequeñito para meterme en el mundo del pádel, porque empecé a jugar y me gustaba, me hace empezar el día de otra manera. Lo que en principio iban a ser 8 pistas, se acabó convirtiendo en un club de pádel de 17 pistas. Yo lo llamo el Bernabéu pero en pequeño, porque lo que hay allí no existe en Madrid. El pádel es como un amor a primera vista".