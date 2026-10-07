Borja Iglesias se moja tras el fallecimiento de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada que ya es símbolo de la lucha por la vivienda: "Luchad por lo que es vuestro"

El jugador del Celta de Vigo y la selección española ha compartido la noticia sobre la muerte a los 87 años de edad de la mujer que se ha convertido en símbolo del problema de la vivienda en España, tras ser desahuciada el pasado 23 de septiembre

Tras convertirse en noticia a nivel nacional al ser desahuciada el pasado mes de septiembre en Madrid, dando pie a una ola de protestas y avivando con ello el debate sobre la vivienda que marca en estos momentos la actualidad política en España, María del Carmen Abascal, conocida popularmente como Maricarmen, ha fallecido este miércoles a los 87 años de edad en el hospital Gregorio Marañón de la capital.

El comunicado del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos: "El coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto"

Ha sido el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, quien la acompañó en su lucha durante los últimos meses e impulsó la acampada de Sol, el que ha dado a conocer la triste noticia de forma oficial. “El pasado 23 de septiembre, como todas sabéis, se produjo su desahucio y desde entonces ha permanecido hospitalizada. Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante”, lamentó el citado colectivo.

“Los acontecimientos desencadenados ante la injusticia de su desahucio sin duda suponen un antes y un después en la historia de este país: manifestaciones multitudinarias, acampadas en las plazas, adelanto electoral y convocatoria de una huelga general. El debate de la vivienda está en el centro, pero el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto. Ahora, tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: 'luchad, seguid luchando por lo que es vuestro'", añade el comunicado. “Tu familia, tu abogada y tu Sindicato seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda y peleando contra los especuladores, con la fuerza y valentía que nos enseñaste. Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste”, sentencia la nota.

Reacciones políticas de todo tipo, con Pedro Sánchez a la cabezaq

Las reacciones no se han hecho esperar, comenzando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Todo mi cariño a su familia y seres queridos. Un abrazo a todos los que sentimos esta pérdida como nuestra”, ha apuntando a través de X el dirigente socialista, señalado directamente por Vox al asegurar que "utilizar el sufrimiento de una persona mayor para montar una campaña que ocultase la responsabilidad del Gobierno en el desastre de la vivienda”.

Políticos de todos los partidos y colores han reaccionado al fallecimiento de una mujer que llegó con 17 años a su piso en la zona del retiro, cuando lo alquiló su padre, y vivió en él durante 70 años, hasta que se ejecutó la orden de desahucio de la empresa Urbagestión, que no atendió el clamor popular ni las peticiones de distintos organismos. Pero también en el deporte hay voces comprometidas que han querido mojarse y mostrar su opinión en un debate que ha acabado con el adelante de las elecciones generales.

Borja Iglesias, un futbolista comprometido

Así, Borja Iglesias ha compartido en su cuenta de Instagram la imagen publicada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, en el que se ve a la propia Maricarmen junto al lema que ha hecho popular: "Luchad por lo que es vuestro". Una palabras que el jugador del Celta de Vigo y la selección española, que siempre suele abordar temas sociales para comprometerse con ellos, ha hecho de este modo suyo.

El delantero gallego, de hecho, ya mostró su apoyo a Maricarmen y dejó clara su postura ante el debate de la vivienda cuando se produjo el referido desahucio. "Me da la sensación que hace 50 años estábamos con el fango hasta las rodillas, trabajando día a día para quitarnos el barro, y cuando parecía que empezábamos a limpiarnos, queremos tirarnos de lleno al barrizal de nuevo. Por desgracia, el desahucio de Mari Carmen no es un caso puntual. Es la lucha diaria que se vive en este país para poder tener una vivienda digna. Las personas mayores merecen respeto y amor. Los jóvenes merecen oportunidades justas para crecer y hacer mejor a nuestro país. Todos merecemos condiciones justas para seguir construyendo un país del que estemos orgullosos. España es maravillosa en muchísimas cosas, pero tenemos margen de mejora, y tenemos que pelear por ello. Me siento una persona súper afortunada por la vida que tengo, por mi profesión y por mi situación económica. Pero esto nos afecta a todos, y la gran mayoría estamos mucho más cerca de Mari Carmen que del otro. Luchemos juntos, porque esto es cosa de todos", expresó en sus redes sociales.

Maricarmen, convertida en un símbolo nacional

Cabe recordar que Maricarmen tenía reconocida una discapacidad del 50% y se desplazaba en silla de ruedas. Nunca había dejado de pagar su alquiler de renta antigua, que rondaba los 500 euros al mes, y cobraba una pensión de 1.400. Pero en 2020, los propietarios (Urbagestión) le instaron a abandonar el piso, porque su contrato ya había subrogado en dos ocasiones, y no aceptaron ninguna alternativa, ni siquiera que el pianista James Rhodes le pagara el nuevo alquiler de 1.600 euros al mes.

Finalmente, prometiendo luchar "hasta el final", la madrileña abandonó su casa en ambulancia y fue ingresada en el hospital Gregorio Marañón por su delicado estado de salud. A posteriori se alcanzó un acuerdo para que pudiera volver a su vivienda, pero este miércoles ha acabado falleciendo para convertirse más si cabe en el símbolo del problema de la vivienda en España.