Luis de la Fuente, testigo del triunfo de Roca Rey ante Morante en Valencia

La plaza de toros de Valencia colgó el cartel de no hay billetes en una tarde con Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo en el cartel y que además contó con la presencia del seleccionador español, al que el torero sevillano brindó una de sus faenas

La plaza de toros de Valencia acogió este viernes 9 de octubre una de las citas más destacadas de la temporada taurina, con Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo compartiendo cartel con motivo del Día de la Comunitat Valenciana. La expectación era máxima, hasta el punto de colgarse el cartel de 'no hay billetes'. El festejo contó con seis astados: cinco de la ganadería de Álvaro Núñez y uno de Torrealta, que abrió la corrida.

Morante dejó algunos de los momentos más destacados de su actuación con el capote y la muleta, especialmente al natural frente a su primer toro, al que logró sacar partido pese a sus limitaciones. El sevillano brindó esa faena al seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, presente en la plaza junto al presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y que se llevó la ovación de los tendidos a medida que iba pasando por el callejón. Los problemas con la espada del diestro sevillano le impidieron redondear su faena y tuvo que conformarse con una ovación. En su segundo turno volvió a recibir una ovación tras una faena en la que tuvo que poner prácticamente todo ante un animal con poca entrega.

En su segundo turno volvió a dejar detalles con el capote, con tres faroles y unos delantales rematados con una larga cordobesa. También destacó al llevar al toro al caballo con un galleo por chicuelinas. Pero el animal llegó muy justo de fuerzas y apenas permitió lucimiento con la muleta. Aun así, Morante dejó otra imagen de su personalidad al hacer el quite cuando el toro le desarmó con un violento gañafón.

Por otro lado, Roca Rey fue el gran triunfador de la tarde, volviendo a demostrar su conexión con la afición valenciana. Su primera faena tuvo un protagonista inesperado: un helicóptero que sobrevoló la plaza en pleno festejo y generó cierto desconcierto en los tendidos. El peruano no se dejó distraer y se plantó de rodillas en los medios para iniciar su labor, antes de firmar una poderosa tanda por la derecha, con la muleta muy baja. Roca Rey terminó de meterse al público en el bolsillo con un final en las cercanías. Una gran estocada le permitió cortar la primera oreja de la tarde.

En el quinto, un animal manso y descastado, el peruano tuvo que cambiar el planteamiento y someterlo con firmeza por la derecha. Su insistencia tuvo recompensa y paseó una segunda oreja, que le abrió las puertas de una salida a hombros que se prolongó hasta el hotel.

Tomás Rufo, por su parte, consiguió una oreja en su primer turno. El tercero de la tarde, de escasa presencia y marcado por su mansedumbre, apenas quiso pelea en el caballo y buscó refugio en toriles durante la faena. Menos opciones tuvo con el sexto, un toro sin fuerzas ante el que el diestro apenas pudo hacer nada pese a sus intentos.