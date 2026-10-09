José Alberto, técnico del Racing: "Parece que nosotros estamos inventando la posición de Pablo García"
El preparador del Racing de Santander celebra el buen rendimiento de su atacante con la sub 21 pero recalca que ha marcado esos goles "jugando como extremo derecho" y que también "puede jugar como segunda punta o de punta"
El Racing de Santander recibe este domingo en El Sardinero al Valencia de Javier Aguirre en lo que sin duda es a día de hoy un enfrentamiento entre rivales directos por salir de la zona baja de la tabla. José Alberto López ha pasado este mediodía por rueda de prensa para analizar cómo está el vestuario y cómo afronta el choque ante un Valencia en el que debutará el técnico mexicano.
"Lo más importante siempre somos nosotros, pero creo que ahora muchísimo más. El cambio de entrenador y no tener un registro anterior de lo que puede hacer el Valencia, en este caso, para mí ha sido positivo porque nos ha hecho centrarnos mucho más en nosotros, que es lo verdaderamente importante, lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos y qué tenemos que hacer en cada momento. Tenemos que ser un equipo mucho más compacto, atacar mejor para defender mejor porque no es una cuestión de centrarnos en la defensa por los goles recibidos y, sobre todo, en los dos últimos partidos, pero es una consecuencia de muchas cosas. El defender mejor también es atacar mejor, es dónde perdemos, cómo perdemos, qué estructuras tenemos que tener, si las vigilancias están bien o están mal, dónde asumimos y dónde podemos correr riesgos en las zonas en las que perdemos los balones. Hay muchas circunstancias que influyen en la defensa y todo esto lo hemos puesto en común, lo hemos trabajado, lo hemos analizado mucho y son cosas que tenemos que ir mejorando con el paso de las jornadas", ha explicado entre otros muchos temas.
La posición de Pablo García
"Los goles los ha hecho de extremo derecho, con la selección ha jugado de extremo derecho, entonces hay que puntualizar que parece que nosotros estamos inventando la posición de Pablo García y la posición de Pablo García no estamos inventando nada. Pablo García es un jugador que puede jugar de extremo derecho y que puede jugar de segunda punta e incluso puede jugar de punta. Pablo García es un goleador, es un jugador que todo lo que haga cerca del área rival va a tener posibilidades de éxito porque tiene una claridad para definir muy grande, pero entonces le da igual la posición en la que juegue, que lo hemos visto con la sub 21 los dos últimos partidos actuando de extremo derecho y marcando 5 goles".
La recuperación de Andrés Martín
"Andrés Martín es un jugador muy importante para nosotros porque así lo demuestran sus datos y sus rendimientos y está claro que tenerlo de nuevo de vuelta es una excelente noticia y una gran noticia porque lo hemos echado de falta en este tipo de baja."
André Almeida, ante su exequipo
"Ya lo veréis. André Almeida es un excelente jugador, un jugador con unas condiciones impresionantes para jugar muy bien al fútbol, por eso está aquí, para eso lo hemos traído y, de cara al domingo, pues es un partido que las emociones a nivel individual que él pueda tener son difíciles a veces de gestionar y que tenemos que intentar ayudarle desde fuera también a que tenga una activación óptima para rendir al mejor nivel, pero el nivel de André Almeida es un jugador de fuera de toda duda. Es cierto que no ha tenido quizás el mejor inicio o el inicio que él esperaba y que nosotros deseábamos, pero estoy seguro de que va a llegar a elevar su nivel, que va a jugar a un excelente nivel para ayudar al equipo y, bueno, de cara al domingo, pues ya veremos un poco lo que hacemos después de mañana, cuando nos reunamos y decidamos un poco el plan de partido".
El cansancio de Pablo García y Zabiri
"Zabiri y Pablo Ga han venido más rubios, como habéis podido ver, y cansados, han venido bastante cansados. Entonces, bueno, vamos a ver cómo están después de la sesión de mañana y, a partir de ahí, pues decidiremos un poco su participación".