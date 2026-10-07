Pablo García habla alto y claro sobre su posible regreso al Betis en el futuro

Fuera del club de su vida después de 15 años en su disciplina, desde prebenjamines al primer equipo, el extremo está haciendo carrera en Santander y sigue a gran nivel con la sub 21, aunque no se olvida de Heliópolis, por lo que la pregunta sobre su retorno va a ser obligada y constante

Está, sin duda, ante la temporada de su consagración en la elite del fútbol español. Por sorpresa, el Real Racing Club apostó por él el último día del mercado estival, cuando parecía que su destino estaría en la Premier League, lo que le permite seguir en Primera división, en un recién ascendido donde, a priori, tendrá las oportunidades y los minutos que pide a gritos su progresión. El Real Betis lo vende, pese al desmentido desde los Campos de Sport de El Sardinero, por unos 5,5 millones de euros, aunque, como confía en que acabará explotando, se ha guardado la mitad de sus derechos económicos y alguna que otra cláusula a su favor que no ha trascendido.

En un gran momento también con la 'Rojita'

"Bien, bien. Es cierto que los primeros días allí (en Santander) fue todo muy distinto, porque, como todo el mundo ya sabe, he estado 15 años en el Real Betis Balompié, pero creo que poquito a poco nos estamos adaptando bien y sólo faltan esos resultados para que el equipo mire hacia arriba", apuntaba a preguntas de 'NSSports' el del Parque Alcosa tras su exhibición en Ibiza con la selección española sub 21, firmando tres goles y una asistencia en el 7-1 de la 'Rojita' ante Rumanía que certificaba matemáticamente la clasificación de los hombres de David Gordo para el Europeo del año que viene, que se va a celebrar en Albania y Serbia.

Explota su mayor virtud en las inferiores

Sigue dando el callo el extremo con el combinado que supone la antesala de la absoluta, hasta el punto de que son ya siete tantos y tres pases decisivos en ocho encuentros. Antes, ya dejó su sello en la sub 20 (dos goles en cinco partidos), la sub 19 (cinco en 14, quedándose, además, a las puertas de ser campeones de Europa) y brevemente en la sub 16. A sus 20 años, tiene entre ceja y ceja Pablo García, que sigue ostentando el récord anotador en una temporada de la División de Honor Juvenil, dar el salto a los mayores y convencer a Luis de la Fuente, como ya hicieron otros de la misma cuña como Jesús Rodríguez (aunque ha vuelto a la sub 21).

¿Volver al Betis algún día? Pablo no elude la pregunta

Cuestionado sobre si sueña con volver al Real Betis algún día, el atacante, que ha recorrido con éxito todos y cada uno de los equipos de la cantera verdiblanca desde prebenjamines al primero, no se corta: "Yo, ahora mismo, si te soy sincero, sólo pienso en el Real Racing Club de Santander, porque es el equipo que ha depositado su confianza en mí. Pero ya se verá en el futuro dónde acabaré, si es en el Real Betis o en cualquier otro equipo". Esboza, eso sí, una sonrisa de complicidad un Pablo García que, aunque queda claro que abogó por una salida en busca de minutos del club de su vida, lo hizo también entre lágrimas y seguro que aspira a regresar en algún momento.