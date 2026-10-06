España 7-1 Rumanía: Pablo García marca un hat-trick y lidera la clasificación de la Selección Española sub 21 al Europeo 2027

El equipo entrenado por David Gordo comenzó perdiendo, pero sacó su mejor nivel de juego para golear a un rival que no pudo contener el caudal ofensivo español quien estuvo guiado por el atacante del Racing Club de Santander y ex del Real Betis Balompié

La Selección Española sub 21 selló su clasificación tras golear a Rumanía por un contundente 7-1 en el que los grandes protagonistas fueron Pablo García, autor de un hat-trick, y Gonzalo García, que anotó dos goles. Un triunfo del equipo que entrena David Gordo que permite que el combinado nacional obtenga su clasificación para la Eurocopa de la categoría que se disputará el próximo verano de 2027 en Serbia y Albania. Un campeonato muy importante ya que da billetes para disputar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El empate y la derrota le hubieran valido a la Selección Española sub 21 para clasificarse a la Eurocopa 2027 ya que Finlandia, la única que le podía superar en la tabla, no pudo pasar del empate a 4 goles contra Kosovo, quedando a cuatro puntos finalmente.

El partido no comenzó demasiado bien para la Selección Española sub 21 ya que Rumanía se adelantó con un gol de Burnete que con un zurdazo desde fuera del área que superó a Salvador Esquivel. No tardó en reaccionar el combinado español que empató por medio de Pablo García, que batió a Sandu con la derecha.

No se relajó España que se puso por delante en un córner que botó Pablo García y que remató a gol Yarek. Sin tiempo para encajar los golpes, Rumanía recibió dos tantos más, anotados por Gonzalo García y Pablo García.

En la segunda parte no hubo partido ya que Rumanía, a sabiendas de la superioridad del combinado español, se limitó a defenderse para que la goleada no fuera mayor. Algo que no consiguió ya que España, liderado por un ambicioso Pablo García, siguió marcando goles. El 5-1 llegó nada más salir del vestuario fue de Pablo García y el 6-1, en el 54', de Gonzalo García. En ambos, el pasador de los dos goles fue Rafita. Aún hubo tiempo para marcar el 7-1 que fue de penalti de Iker Bravo.

De ahí al final del partido poco más que contar que más ocasiones de la Selección Española sub 21 que no ganó por más goles de diferencia por la falta de acierto de cara a la portería rival.

- Ficha técnica del España - Rumanía de la fase de clasificación para la Eurocopa sub 21 2027:

España: Esquivel, Rafita, Jacobo Ramón (Jon Martín 71'), Yarek, Álex Valle, Chema Andrés (Marc Bernal 60'), Mendoza, Iker Bravo (Peio Canales 71'), Pablo García, Jan Virgili (Rafa Obrador 71'), y Gonzalo (Chupe 60').

Rumanía: Sandu, Baraitaru, Pascalau, Dutu, Ciubotaru (Irimia 46'), Cimpean, Mihai, Biliboc (Suteu 46'), Radaslavescu (Padurariu 83'), Burnete (Pirvu 71'), y Trica (Vermesan 89').

Árbitro: Matteo Marcenaro (Italiano). Amonestó al visitante Cimpean.

Goles: 0-1 (26') Burnete; 1-1 (33') Pablo García; 2-1 (40') Yarek; 3-1 (43') Gonzalo; 4-1 (45') Pablo García; 5-1 (47') Pablo García; 6-1 (53') Gonzalo; 7-1 (64') Iker Bravo, de penalti.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta y última jornada de la fase de clasificación para el Europeo sub 21 disputado en el estadio municipal Can Misses de Ibiza ante 3.750 espectadores.