Sergio Canales sorprende con su destino para colgar las botas y desvela su 'no' al Barcelona: "No es que no lo viera claro"

El cántabro asegura que, "a nivel de élite", el Racing de Santander será su último equipo, pero luego no descarta emprender una nueva "aventura exótica" en otra liga menos competitiva, tras haber pasado ya durante tres temporadas por México

Después de tres temporadas en el Monterrey mexicano, Sergio Canales optó el pasado verano por volver al Racing de Santander, donde se formó y dio el salto a la elite, pese a haberse ganado una renovación automática en el conjunto mexicano. A sus 35 años, el cántabro entiende que es algo que le debía al club de su ciudad, tras una larga trayectoria que le ha llevado a pasar también por las filas del Real Madrid, el Valencia, la Real Sociedad y el Real Betis. Pero ya lo advirtió en su presentación: "No venga con la mentalidad de retirarme".

“Al Racing le debo todo, soy un afortunado y la carrera que he tenido es gracias al Racing. No sólo por hacerme debutar, sino por formarme como jugador y persona desde pequeño y darme unos valores. Debía devolver esa parte y ahora me encuentro bien y estoy intentando ayudar al equipo. Me he encontrado a gente conocida, jugadores que estuvieron conmigo y que están haciendo una buena labor. Es un club muy familiar, nos conocemos todos, y me han puesto muy fácil volver y sentirme en casa desde el primer momento", aseguró en 'El Larguero' de la Cadena Ser sobre los motivos de su regreso a El Sardinero y lo que se ha encontrado después de 16 años.

Si sigue en activo tras salir del Racing sería "a otro nivel"

De momento, el ex internacional español tiene contrato en vigor hasta 2028. Pero no tiene decidido que vaya a colgar las botas en el conjunto montañés y no descarta seguir jugando más allá de esa fecha en otra liga menos competitiva. "A día de hoy, y aunque la vida cambia mucho, a nivel de élite probablemente el Racing es el final. Que luego la aventura de México ha sido impresionante, así que no descarto nada si surge otra aventura exótica que nos apetezca. Pero México es 'top', así que sería de otro nivel. Voy al día, lo que quiero es estar bien y aportar aquí. Y en el momento en el que vea que no puedo hacerlo, nunca voy a ser un problema para el Racing, eso lo tengo claro", afirmó.

Por ahora, no obstante, está siendo una pieza importante en los planes de José Alberto López, que lo ha utilizado en las siete jornadas de LaLiga disputadas y le ha dado una camiseta de titular en seis de ellas. Además, Canales siente que el hecho de tener un bloque formado le ha ayudado en su adaptación. "La idea de juego es reconocible y muchos jugadores se conocen desde hace tiempo, la temporada pasada fue impresionante y yo he llegado para ayudar y estoy intentando encontrar mi sitio en el campo, físicamente me encuentro bastante bien”, destacó.

La llamada del FC Barcelona: "Era muy pequeño"

Echando la vista atrás, por otro lado, el centrocampista recordó que siendo un niño tuvo la posibilidad de firmar por el FC Barcelona, pero la rechazó. "Fui varias veces a la Masía. Todo empezó después de un torneo de Brunete, con unos diez u once años, y a partir de ahí el Barça me ofreció la oportunidad. Pero bueno, al final me salió bien. No es que no lo viera claro, pero la primera vez era muy pequeño. Y eso que quedé encantado, porque me presentaron a Riquelme, que era mi ídolo, así que fue una experiencia top. Pero mis padres hablaron conmigo y al final decidimos quedarnos para no cambiar la situación de toda la familia. Y siendo tan pequeño, nadie te aseguraba que dar ese paso te garantizara ser profesional", explicó.

No se arrepiente de dar el salto tan pronto al Real Madrid: "Al final todo pasa por algo"

Mucho después, tras brillar con apenas 18 años en Primera con el Racing en la 09/10 (7 goles y 6 asistencias en 31 partidos), fue el Real Madrid el que llamó a su puerta y ahí no dudó. Solo estuvo una campaña en el conjunto blanco y no pudo responder a las expectativas, pero cree que aquello también le ayudó a crecer. "Al final todo pasa por algo. La carrera que he tenido, con tantas lesiones, me ha enseñado a luchar y superar las situaciones. Yo tomé la decisión por unas circunstancias que había en Santander. Mi idea era fichar por el Madrid y luego irme cedido unos años para ganar más experiencia. Pero aprendí mucho, no me arrepiento de nada, y al final de ese año me dio un vuelco la cabeza, de lo que significa ser jugador de Primera División. Me dio mucha fortaleza para tirar hacia delante con las lesiones que he tenido", sentenció.