El exentrenador del Ceuta vivirá el Sevilla-Betis desde el Ramón Sánchez-Pizjuán y analiza en ESTADIO Deportivo el momento de ambos equipos

José Juan Romero tiene una cita especial este fin de semana. Después de poner fin a su histórica etapa en la AD Ceuta FC, el técnico sevillano podrá disfrutar de El Gran Derbi de una manera muy diferente a la de otros años. Esta vez no lo vivirá desde el banquillo ni pendiente de sus obligaciones profesionales, sino desde el propio estadio, en este caso desde Nervión. Una perspectiva distinta para un entrenador que conoce bien el fútbol sevillano y que no ha dudado en pronunciarse sobre el momento de los dos equipos.

En una entrevista con ESTADIO Deportivo, Romero también ha salido en defensa de Manuel Pellegrini, al que considera una figura de enorme peso en la historia reciente del Betis. Preguntado por los posibles puntos débiles del técnico chileno en los derbis, su respuesta fue contundente.

Pregunta: ¿Cómo va a vivir El Gran Derbi por primera vez desde fuera de los banquillos?

Respuesta: Pues sí, lo voy a vivir en el estadio, porque voy a ir. De las primeras cosas que les dije a mi hijo y a mis hermanos es que ahora vamos a volver a ver fútbol juntos y vamos a ir a ver fútbol, pues vamos a empezar con lo más bonito. Con uno de los partidos más bonitos que hay en el fútbol, que es un derbi entre el Sevilla y el Betis.

P: Deportivamente, ¿cómo ve el partido? Sobre el papel, el Betis llega en mejor situación, aunque el Sevilla tampoco atraviesa una mala dinámica. ¿Los derbis son uno de los pocos debes que tiene Pellegrini en el Betis?

Bueno, ponerle un debe a Pellegrini en el Betis es de ser muy osado y no sé hasta qué punto, hasta rayar la vergüenza.

P: Más allá de los resultados en los derbis, ¿qué valoración hace del trabajo del chileno?

Probablemente es verdad que se habla de ese día o en esos momentos, pero probablemente la afición del Betis lo que quiere es que el Betis haga lo que está haciendo, más allá de que un día pierda un derbi o pierda el derbi.

P: ¿Pero es bonito ganarlo?

Claro, por supuesto. Ahora, por ejemplo, para los aficionados es el día, porque al final lo que se vive en la ciudad, con los más cercanos, esos días tan bonitos, tanto antes como después, y es un partido espectacular.

P: ¿Cómo espera que sea el encuentro?

El Betis está muy bien, tiene un equipazo; las cosas en el Betis se vienen haciendo muy bien desde hace mucho tiempo. Pero para mí el Sevilla y el míster tienen un mérito enorme. Creo que le está sacando un rendimiento muy por encima a la plantilla, desde mi punto de vista, y está haciendo un trabajo espectacular. Se ve un Sevilla muy muy fiable, muy sólido, que hacía tiempo que no se veía y, bueno, va a ser un partido que seguro que lo vamos a disfrutar y mucho.