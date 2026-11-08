Fin a la era gloriosa de José Juan Romero en Ceuta: el de Gerena, destituido

El club reconoce que se trata de una decisión especialmente dolorosa por todo lo que ha significado el técnico de Gerena para la entidad y la ciudad

La etapa de José Juan Romero en la AD Ceuta FC ha llegado a su fin. La derrota de este sábado ante el Córdoba (3-0) ha terminado precipitando una decisión que el club llevaba tiempo teniendo que valorar por la delicada situación deportiva del equipo. El conjunto caballa encadena cinco jornadas sin puntuar y continúa en el último puesto de LaLiga Hypermotion, con seis puntos después de trece partidos.

La entidad ceutí ha comunicado oficialmente la destitución del entrenador sevillano a través de un escrito en el que no ha escondido el componente emocional de una decisión que va mucho más allá de un cambio en el banquillo. Romero ha sido una figura fundamental en el crecimiento reciente del club y su nombre está ligado los capítulos más importantes de su historia.

El último partido del técnico terminó siendo un reflejo de la dinámica que atravesaba el equipo. El Ceuta encajó dos goles en apenas dos minutos durante la primera mitad y recibió el tercero nada más comenzar la segunda. La derrota en el Nuevo Arcángel fue la quinta consecutiva y dejó sin efecto la confianza que el club había trasladado recientemente al cuerpo técnico.

Así termina una etapa de enorme peso sentimental para la afición caballa, pero que los resultados han terminado por cerrar. La entidad busca ahora un nuevo rumbo para intentar revertir una situación clasificatoria cada vez más comprometida y que, a día de hoy, parece muy difícil de revertir.

Hay que recordar que hace apenas una semana Luhay Hamido había tomado una medida drástica tras la derrota ante el Sporting de Gijón (0-2), poniendo su cargo como presidente a disposición de la junta directiva y de la afición. En aquella comparecencia, el máximo dirigente del Ceuta sorprendió al descartar cualquier cambio en la parcela deportiva y respaldar públicamente la continuidad de José Juan Romero y del director deportivo. "Yo no voy a cambiar de entrenador ni de director deportivo. Esta es la plantilla que tenemos y es con la que voy a morir", aseguró entonces. Sin embargo, la goleada encajada en Córdoba ha terminado cambiando el escenario y ha provocado la salida del técnico sevillano.

El comunicado de la destitución de José Juan

La Junta Directiva de la AD Ceuta FC ha acordado prescindir de los servicios de José Juan Romero como entrenador del primer equipo.

Se trata de una decisión especialmente difícil y dolorosa por todo lo que representa José Juan para nuestra entidad y para la ciudad de Ceuta. Juntos hemos vivido momentos inolvidables, hemos superado obstáculos y, sobre todo, hemos hecho historia. Una historia que siempre formará parte de este club y que nadie podrá borrar.

José Juan no es una persona más que pasa por nuestro banquillo. Es alguien muy querido, que ha sentido y defendido este escudo como pocos. Esta siempre será su casa y aquí tendrá el cariño, el respeto y el reconocimiento de toda la familia de la AD Ceuta FC y eso no va a cambiar por esta decisión.

Sin embargo, el fútbol también exige tomar decisiones difíciles. La situación deportiva y los resultados nos llevan a entender que es necesario un cambio de rumbo para enderezar la dinámica del equipo. La decisión se ha tomado pensando exclusivamente en el bien de la AD Ceuta FC y en los intereses del Club.

No ha sido una decisión fácil, pero entendemos que es lo que debemos hacer en este momento. En el fútbol, en ocasiones, toca separar los caminos, incluso cuando el cariño y el agradecimiento permanecen intactos.

Desde la AD Ceuta FC queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a José Juan Romero por su trabajo, su compromiso, su entrega y por todo lo que ha significado para este escudo y para esta ciudad.

Gracias por tanto, José Juan. Esta siempre será tu casa.