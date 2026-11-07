Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras las victoria del Burgos y Real Oviedo y la derrota del Cádiz en la jornada 13 de Segunda

Este sábado, en una jornada marcada por los homenajes a Jesús de Miguel, jugador del Tenerife fallecido el pasado martes, se disputaron cuatro encuentros en los que se enfrentaron Burgos y Celta Fortuna, Cádiz y Real Oviedo, Córdoba y Ceuta, Leganés y Albacete

La jornada 13 de LaLiga Hypermotion, en opinión de varios profesionales del fútbol de plata, no debería de haberse jugado tras la muerte el pasado martes de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife. A pesar de este deseo, extendido por muchos, LaLiga decidió que debía de haber fútbol y no por ello los homenajes a Jesús de Miguel se han dejado de celebrar. El último partido de este sábado era el Granada - Tenerife pero no hubo fútbol en Los Cármenes y sí un bonito y multitudinario en el Heliodoro Rodríguez López para Jesús de Miguel.

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Más allá del dolor, este sábado se disputaron cuatro encuentros. El Burgos se impuso al filial del Celta de Vigo, el Cádiz volvió a caer en casa ante el Real Oviedo, el Córdoba superó a un depresivo Ceuta y el Leganés cayó en casa ante el Albacete.

Burgos 2-1 Celta Fortuna

El Burgos tuvo que remar a contracorriente este sábado para remontar ante el Celta Fortuna, que se adelantó con un tanto de Álvaro Marín, y sumó tres puntos con goles de Curro Sánchez y Álex Forés en la segunda mitad (2-1).

Cádiz 1-2 Real Oviedo

El Real Oviedo se impuso al Cádiz por 1-2 este sábado en el estadio Nuevo Mirandilla, en un encuentro marcado por la superioridad del conjunto visitante en el primer tiempo y que contó con cierta emoción al final. Tras este resultado, el conjunto gaditano continúa en posiciones de descenso y el que entrena Julián Calero se asoma cerca de las plazas de promoción de ascenso a Primera División.

Córdoba 3-0 Ceuta

El Córdoba sumó este sábado su tercera victoria consecutiva en El Arcángel al imponerse al Ceuta (3-0) en un partido que encarriló con dos goles seguidos antes de la media hora y que sentenció nada más reanudarse. El equipo andaluz dejó además su portería a cero por tercera vez en el curso, en una tarde marcada por el recuerdo a Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife fallecido esta semana.

Leganés 1-3 Albacete

El Albacete sacó provechó al mal momento que atraviesa el Leganés y logró un contundente triunfo en Butarque (1-3) que le permite meterse de lleno en la lucha por la permanencia, al tiempo que sigue precipitando hacia la misma al conjunto blanquiazul, que ha recibido dieciocho goles en los últimos seis encuentros.

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