Jon Karrikaburu, ex de Real Sociedad y Racing de Santander, se lleva un palo en el Burgos

El delantero, que vio portería en la última jornada contra el Andorra, sufre "una rotura a nivel de la musculatura isquiotibial de la pierna derecha", tal y como el propio club albinegro ha confirmado

El Burgos de Sergio Francisco firmó el pasado lunes un importante triunfo ante el Andorra en Encamp por 2-3. Los burgaleses firmaban así su segunda victoria consecutiva y se golpe subían tres posiciones en la tabla de LaLiga Hypermotion. El Burgos pasaba desde el noveno hasta el sexto lugar por lo que durmió al finalizar la jornada 11 en puestos de play off de ascenso a Primera.

El Burgos suma 20 puntos después de 11 jornadas y tiene los puestos de ascenso directo a cinco con el Almería marcando la frontera. La victoria del Burgos ante el Andorra no le salió gratis a los albinegros ya que vieron como uno de sus jugadores referentes en el ataque, Jon Karrikaburu, terminaba lesionado. Este mismo miércoles, el Burgos informaba del alcance de la lesión de Jon Karrikaburu.

Jon Karrikaburu, lesionado en el Burgos

El Burgos informaba de la lesión de Jon Karrikaburu del siguiente modo: "Durante el partido del lunes contra el FA Andorra, nuestro jugador Jon Karrikaburu, sufrió molestias en su pierna derecha. Tras las pruebas médicas realizadas, se observa una rotura a nivel de la musculatura isquiotibial de dicha pierna. El jugador, recibe ya tratamiento específico por parte de los Servicios Médicos del Club y queda pendiente de evolución para su reincorporación con el equipo".

Jon Karriakburu busca su mejor nivel lejos de la Real Sociedad

Jon Karrikaburu llegó al Burgos el pasado verano después una temporada casi inédita en la Real Sociedad. El delantero vasco solo participó en siete encuentros de LaLiga EA Sports el pasado curso a las órdenes de Matarazzo. Con 24 años cumplidos el pasado mes de septiembre, Jon Karrikaburu decidió salir de San Sebastián en busca de más minutos y ahí apareció un Burgos que tras la buena 2025/26, quería intentar el asalto al ascenso a Primera. Anteriormente, Jon Karrikaburu había pasado por cesiones en Racing de Santander (8 goles en Liga), Andorra (tres goles en Liga), Deportivo Alavés y CD Leganés.

Esta temporada Jon Karrikaburu está recuperando esas sensaciones que no tuvo el pasado curso en la Real Sociedad y que tuvo en el Racing de Santander donde se acercó a la decena de goles. Después de nueve participaciones en LaLiga Hypermotion, Jon Karrikaburu ha firmado tres goles y dos asistencias. Por lo tanto, ahora Sergio Franciso tendrá que buscar una alternativa en el ataque burgalés.

Karrikaburu abandonando el césped de Encamp lesionado

El Burgos reparte sus goles entre Karrikaburu, Curro Sánchez, David Gonález y Álex Forés

Jon Karrikaburu ha marcado tres goles en lo que va de campaña, los mismos tangos que Curro Sánchez, David González y Álex Forés. Con 16 tantos a favor, el Burgos es el equipo que menos ha marcado entre los seis primeros clasificados pero los del Plantío están sabiendo rentabilizar sus dianas después de 11 jornadas disputadas en Liga.