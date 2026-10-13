Sergio Francisco y Pacheta se enzarzan con los cambios

El ex de la Real Sociedad se quejó de permisividad arbitral y Pacheta le contestó con las explicaciones necesarias

El Granada logró esta pasada jornada un triunfo decisivo para sus intereses en el campo del Burgos, el que puede ser alguno de sus rivales en la lucha por las posiciones de 'play off'. Un tanto de Alemañ bastó para que el cuadro nazarí se trajera los puntos en un partido que, no obstante, pudo caer para el lado de cualquiera.

El enfado en el Burgos, por el resultado, era evidente, pero si uno falla las ocasiones que tiene el otro las marca, poco tienen que decir. "Hemos ido capaz de tirar muchas veces, sacar muchos centros... Hemos tirado 20 veces. El Granada, con dos tiros, se ha llevado el partido", señalaba Sergio Francisco, técnico local, nada más acabar el encuentro.

Pero con lo que de verdad estaba enfadado, ya fuera por la frustración del resultado o porque de verdad le molestó, fue con los cambios del Granada. El ex de la Real Sociedad se lamentó de que el árbitro fuera "permisivo" con el conjunto andaluz cuando alguno de sus jugadores tuvo problemas. "Lo que le puedo echar en cara es que él manejaba los ritmos del partido. No puede ser que porque a un jugador se le suba el gemelo, el árbitro pare el partido cuando el futbolista está a un metro de la línea", afirmó.

El técnico del conjunto burgalés recibió la contestación de Pacheta, que es de Burgos curiosamente. El entrenador del Granada no entiende las quejas de su homólogo local y afirma que son cosas que pasan en el deporte y que no se pueden prever. No entiende que uno se pueda quejar de los males ajenos.

Pacheta contesta a Sergio Francisco

"Hemos tenido un lío con la quinta sustitución. Cuando iba a cambiar a uno, a otro se le suben los gemelos. Pasa un tiempo y, cuando lo vamos a efectuar, viene otro y me dice que se va a romper por los gemelos. Luego, otro que tampoco puede más... Pedimos perdón al cuarto árbitro y a la afición del Burgos por si le ha molestado, pero no pudimos gestionar tantas cosas", señaló claramente un Pacheta que cree que es perfectamente justificable la actitud arbitral y muy necesaria la suya.

Fuera de eso, el entrenador del Granada ya había dejado claro que el partido era complicado y que lo habían sacado gracias a su experiencia y jerarquía. "Yo tenía un entrenador en el Espanyol que me decía que ganar 0-4 fuera de casa era de equipo importante. Y que lograr dos victorias seguidas fuera de casa, también. Y yo creo que lo somos. Podemos ganar en todos los sitios", avisaba el de Salas de los Infantes.

Fuera de eso, también puso en su sitio al rival. "El partido fue muy duro, aunque sabíamos a dónde veníamos, y acertamos en nuestra ocasión aunque tuvimos otras tres en el segundo tiempo de mano a mano contra el portero porque estábamos vivos en ataque. (...) Hicimos lo mismo que cuando perdimos en Leganés o con otros equipos. Unas veces el balón da en el palo y sale fuera, otras va adentro. Por méritos, seguramente el Burgos haya merecido mucho más. Pero nosotros sabíamos que veníamos a sufrir y que si no nos hacen gol, estamos haciendo mucho", añadía el entrenador granadinista.