El Valladolid echa una 'manita' a sus problemas y el Granada empieza a pensar en grande

Goleada pucelana ante el colista Albacete y triunfo importantísimo de los granadinos en su visita a Burgos

El Valladolid se aleja del pozo cuando peor lo veía, ya suma cuatro jornadas sin perder y se asienta en mitad de la tabla tras aprovechar las lagunas de un colista que, pese a estrenar técnico con Joseba Etxebarria, sigue cometiendo los mismos errores que con Alberto González.

Si el partido que abría la jornada del lunes, que a su vez cierra la jornada 9 de LaLiga Hypermotion, el cuadro pucelano resolvía con contundencia, más igualado fue el duelo disputado en Burgos, donde el Granada logró un importantísimo triunfo que le pone a un paso de los 'play off' de ascenso a Primera división.

Valladolid 5-0 Albacete

Dos triunfos consecutivos en Zorrilla y dos empates fuera han cambiado el panorama de un Real Valladolid que volvió a sonreír tras endosarle una contundente 'manita' (5-0) al Albacete en el estadio pucelano.

El conjunto castellano amargó el debut de Joseba Etxeberría en el banquillo visitante gracias a una auténtica exhibición colectiva y al gran protagonismo de sus jóvenes canteranos.

Los blanquivioletas encarrilaron el choque en una primera mitad primorosa en la que anotaron cuatro tantos. Ponceau abrió el marcador en el minuto 13 con un certero testarazo y David Torres amplió la ventaja poco después en otra acción a balón parado. El asedio local continuó antes del descanso con dos tantos más, obra de Arnu y Juanmi Latasa, que dejaron el partido visto para sentencia.

Tras el paso por vestuarios, la fiesta vallisoletana se completó en el minuto 54 con el segundo gol en la cuenta personal de Arnu tras una nueva asistencia de Víctor Júnior, hijo del mítico Víctor Sánchez. El Albacete, muy tocado por los malos resultados, no pudo frenar la voracidad de un Valladolid desatado ante su afición, que ya no cuestiona a Fran Escribá.

Burgos 0-1 Granada

Burgos acogía el segundo encuentro de la jornada, que tuvo como ganador al Granada gracias a un solitario gol de Pedro Alemañ en la primera mitad. El conjunto burgalés hizo méritos de sobra para sacar al menos un punto, pero chocó con un inspirado Alberto Flores bajo palos.

Tras unos primeros minutos de tanteo, Alemañ abrió el marcador en el minuto 25 al rematar a placer desde la segunda línea un pase atrás de Rodelas, que daba tranquilidad al conjunto que entrena, precisamente, el burgalés Pacheta.

El Burgos reaccionó antes del descanso con un remate de Lizancos que rozó el larguero y apretó con fuerza en el segundo acto. El cuadro local vio cómo el VAR le anulaba un gol a Javi Llabrés en el minuto 56 por un fuera de juego previo, mientras Flores deshacía el peligro en las ocasiones de Forés y del propio Llabrés.

La recta final fue de infarto. Cantero detuvo un penalti a Jorge Pascual en el 93' y el colegiado anuló otro tanto a Karrikaburu que habría supuesto el empate burgalés.